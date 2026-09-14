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中信新舞臺藝術節 學生用偶戲說家鄉故事

聯合報／ 記者何定照／台北報導
中國信託新舞臺藝術節戶外公益場十二日登場，現場貴賓與表演團隊大合照。記者張文玠／攝影
中國信託新舞臺藝術節戶外公益場十二日登場，現場貴賓與表演團隊大合照。記者張文玠／攝影

台灣藍鵲、穿山甲、鱘龍魚、宜蘭內城大樹公、雜貨店…種種台灣在地風貌，經國中小學生製作成偶，在中國信託新舞臺藝術節戶外公益場驚艷眾人。與中信文教基金會合作「夢想家圓夢工程」的無獨有偶劇團藝術總監鄭嘉音觀察，參與學生都變得較善於表達，成為領導能力利基。

「夢想家圓夢工程」是偏鄉藝術教育專案，在無獨有偶實踐中，由無獨培育從初階到進階的偏鄉「種子教師」，將偶戲藝術教學錦囊帶進校園，每年擇優演出。今年勝出的有新北市的貢寮實中、宜蘭縣的利澤國小、東興國小與內城國中小。

其中內城國中小演出的「被許錯的願望」，敘述紀錄片導演為拯救內城著名的大樹公，許願把內城所有水都留給大樹公，導致梅花鹿、鱘龍魚等紛紛缺水向土地公喊救命。土地公找觀世音幫忙，兩神一起託夢給導演建議改願望，最後大樹公雖凋零，但又長出小樹公，傳遞萬物代代延續美好。

負責土地公操偶的內城國小六年級學童李夏說，故事都是同學一起腦力激盪想出，會有土地公角色，是因在地就有土地公廟；觀音菩薩角色則來自附近「觀音山」。由於該山因看來像觀音側躺得名，故事還安排觀音原本在睡覺。他演出最大收穫則是「可以跟大家炫耀」。

鄭嘉音說，這些偏鄉孩子之前都沒進過劇院，對劇場內演戲毫無概念，要他們上台其實花費很多時間，幸好演出時個個變得全神貫注、落落大方，讓劇團行政總監曾麗真每每感動落淚。

故事 宜蘭 藝術節 土地公 偏鄉 劇場 中信

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