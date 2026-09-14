緩解台大急診壅塞 華山市場輕急症中心擬平日開診

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台大急診壅塞問題引發關注，衛福部擬於該院附近華山市場設置「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），提前分流輕症病人，醫事司長劉越萍表示，未來華山ＵＣＣ開診日期將不限「周日及國定假日」，可配合台大急診壅塞尖峰，人潮眾多的周一、周二也將運作。

台大急診近期「塞車」情況明顯緩解，台大醫院副院長黃國晉表示，急診候床人數較過去大幅下降，以往人潮常從急診區一路延伸到醫院大廳，最近一周情況明顯改善，「很少再躺到大廳了」，有時僅剩五十、六十名患者候床。

黃國晉強調，已調整「挑菜」文化，不再讓各科總醫師從自身病房角度來收治病人，藉此提高急診患者後送住院的效率，如何兼顧醫療專業與床位效率，仍是調度關鍵。正透過各種方式將有限人力與病床留給真正需要搶救的急重症患者，如果仍無法改善壅塞，「漲掛號費」將是不得已的辦法。

「急診暫時退燒，這不代表塞床問題已經根治。」黃國晉說，衛福部與台大著手規畫強化急診病人下轉、調整急診暫留給付及增加後送病房量能等多項改革，希望改善急診醫療照護品質，病人無須長時間躺在急診或大廳苦等病房。

衛福部規畫在台大鄰近的華山市場設置「周日及國定假日輕急症中心」，劉越萍表示，仍在討論細節，未來可能打破現行「周日及國定假日」模式，在周一、周二等台大急診壅塞尖峰時，也開設輕急症中心。台北市府希望最快十月上路，目前正針對地點、空間及運作方式進行最後確認。

急診 台大 醫院 輕症 重症

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