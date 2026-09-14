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健康主題館／自製低卡沾醬 中秋烤肉不NG

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
想要吃得開心又無負擔，自己動手做沾醬是最好的選擇。圖／123RF
想要吃得開心又無負擔，自己動手做沾醬是最好的選擇。圖／123RF

中秋佳節腳步近了，空氣中開始飄著濃濃的烤肉香。烤肉除了豐富的食材，靈魂主角非「烤肉醬」莫屬！然而，市售烤肉醬所隱藏的熱量、鈉含量與糖分卻相當驚人，有許多健康陷阱。推薦大家不妨採用簡單的原型食材，輕鬆自製3款低卡又美味的健康沾醬！

市售烤肉醬 3大健康隱憂

1.鈉含量爆表：為了夠味，通常添加了大量的鹽、醬油與味精。塗抹短短兩湯匙（約30毫升）的烤肉醬，鈉含量可能突破1000毫克，直接達到衛福部建議每日鈉攝取上限（2400毫克）的一半。吃多容易引起水腫、血壓飆升，對心血管與腎臟都是沉重負擔。

2.高糖分與精製糖：為了呈現鹹甜口感，市售醬料會加入大量的高果糖糖漿、蔗糖或焦糖色素。烤肉時若反覆刷醬，一不小心就吃進大量的隱形熱量，還容易讓食材在高溫烘烤下快速焦黑，產生致癌物質。

3.人工添加物過多：為了延長保存期限與增加濃稠感，市售醬料常含防腐劑、增稠劑（黏稠劑）與人工香料，若長期過量攝取，對腸道健康與肝臟代謝都不利。

烤肉醬2撇步 減鹽刷醬法

如果只有市售烤肉醬，可運用2個小技巧，輕鬆降低身體負擔：

1.稀釋使用：建議1:1比例加入白開水、無糖檸檬汁或高湯將市售醬汁稀釋，不僅能降低鹹度與熱量，風味也更爽口。

2.起鍋前再刷：改變「邊烤邊刷」的習慣。烤肉時食材先不上醬，待食材烤熟、準備起鍋前最後一刻再輕刷一層，或是烤好後「用沾的」，就能減少醬汁經過高溫重複烘烤產生焦黑的機會，吸附的醬汁量也會大幅減少。

3款自製沾醬 天然抗氧化

想要吃得開心又無負擔，自己動手做沾醬是最好的選擇。設計3款不同風味的天然沾醬，做法超簡單，還能補充滿滿的抗氧化營養素。

1.和風檸檬金桔醬

材料：醬油2湯匙、檸檬汁1湯匙、金桔汁1顆、白開水2湯匙、蒜末1茶匙、白芝麻少許。

做法：將所有材料混合均勻即可。若喜歡微微甜味，可加入半茶匙天然蜂蜜調味。

好處：柑橘類天然的酸香取代部分鹽分，豐富的維生素C能幫助烤肉中的鐵質吸收。

適合搭配：烤海鮮（蝦、干貝、魷魚）、豬五花肉片。

2.日式蒜香蘋果燒肉醬

材料：蘋果四分之一顆、洋蔥半顆、蒜頭2瓣、醬油2湯匙、米酒1茶匙、水1湯匙。

做法：將蘋果、洋蔥與蒜頭放入磨泥器或料理機打成細泥，再與醬油、米酒及水混合均勻即可。

好處：完全靠蘋果與洋蔥的果糖與膳食纖維營造出濃郁甘甜的口感，大人小孩都喜歡。

適合搭配：牛肉片、雞肉串、烤蔬菜（香菇、杏鮑菇）。

泰式香茅青檸辣醬 圖／陳詩婷提供
泰式香茅青檸辣醬 圖／陳詩婷提供

3.泰式香茅青檸辣醬

材料：魚露1湯匙、檸檬汁2湯匙、切碎大蒜1茶匙、生辣椒碎半茶匙、香菜末1大匙、蜂蜜少許。

做法：將大蒜、辣椒與香菜切細末，加入檸檬汁與魚露攪拌均勻，可依個人喜好加入少許蜂蜜平衡酸辣度。

好處：辣椒的辣椒素促進代謝，搭配新鮮芫荽（香菜）與魚露，口味層次豐富，熱量極低且不含油脂。

適合搭配：烤雞翅、松坂豬、烤魚。

烤肉 中秋 衛福部

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