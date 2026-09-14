NGS納健保給付擴大 增5100癌友受惠

93歲的婆婆，近年電視音量愈開愈大。每當電視一開，家裡像極了搖滾區，連門外電鈴聲響都渾然不覺，與她對話得用「吼」的。因為聽不清楚，婆婆害怕答非所問、擔心被鄰居笑，漸漸地不去社區中庭話家常。她的世界縮小到只剩下電視與家中的喵星人，性情也變得孤僻寡言，臉上常掛著迷惘與茫然。

2026-09-14 00:00