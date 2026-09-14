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NGS納健保給付擴大 增5100癌友受惠

聯合報／ 記者周佑政李樹人／台北報導
次世代基因定序檢測九月擴大檢測適用癌別。聯合報系資料照
次世代基因定序檢測九月擴大檢測適用癌別。聯合報系資料照

台灣每年新確診癌症患者約12萬多人，114年總癌症患者就醫人數近百萬，在2030年前，將癌症標準化死亡率降低三分之一為賴政府重要政見。賴清德總統昨表示，將擴大「次世代基因定序檢測」（NGS）給付適用癌別，造福更多癌友

賴清德總統昨天以錄影方式為台灣分子醫學會年會暨創會廿周年盛典開幕典禮致詞時表示，上任後，成立「健康台灣推動委員會」，凝聚各方力量，打造更健康、更有韌性的台灣，而癌症防治就是優先目標之一，已將癌症篩檢經費從28億元大幅提高到68億元，擴大篩檢項目、對象及年齡範圍，受惠人次將近600萬。

此外，衛福部於113年5月起將NGS納入健保給付，涵蓋19種癌別，協助臨床醫師制定個人化治療、精準投藥。同年12月，進一步納入七類單基因檢測。今年九月，則擴大檢測適用癌別，讓更多癌症病人可以實質受惠。

健保署長陳亮妤表示，九月起「次世代基因定序」健保給付範圍擴及「荷爾蒙受體（HR）陽性、第2型人類表皮生長因子接受體（HER2）陰性乳癌早期病人BRCA1/2檢測」、局部晚期或轉移性病人增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，以及卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜擴增檢測「同源重組修復缺失（HRD）」。

陳亮妤指出，預計5100名癌友受惠，共挹注1億元，未來將積極研擬擴大液態NGS檢測範圍，減輕癌友治療負擔，更因精準治療、正確用藥，大幅提高癌友存活率，落實賴總統「癌症標準化死亡率降低三分之一」目標。

賴總統表示，透過NGS更能完整掌握癌細胞的基因圖譜，協助醫師找到適合病人的治療方式，讓相關醫療數據轉化為新藥評估以及精進治療的基礎。為照顧經濟弱勢的癌症病人，從去年到今年，「癌症新藥基金」已累計編列100億元預算，協助病人能夠用到創新醫療成果。

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