聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／抗生素底牌用盡 醫療海嘯逼近

聯合報／ 翁瑞宏

醫療發達，人類與感染症的戰爭從未停止。

這場戰爭的轉折點可追溯至二戰，罹患肺炎的英國首相邱吉爾在磺胺類藥物治療下獲救。隨後戰時需求推動抗生素量產，使戰場死亡率大幅下降。自此，現代手術、器官移植與癌症化療皆建立在「感染可控」前提上。而這項技術革命也逐漸形成文明錯覺，使人類低估細菌演化速度，埋下今日失效的伏筆。

防禦性用藥 臨床兩難

世衛組織持續警告，抗生素抗藥性正逼近醫療體系臨界點。臨床現場中，「先開抗生素、再觀察病程」，並非醫德問題，而是面對不確定的防禦性決策。當無法即時區分病毒或細菌，「先行治療」成為風險最低選項。根據台灣抗生素使用量監視年報，基層門診仍有相當比率抗生素用於病毒性上呼吸道感染。

當抗藥性海平面蔓延至加護病房，情勢急遽收緊。鮑氏不動桿菌與克雷伯氏肺炎桿菌等致病菌抗藥性節節攀升，萬古黴素抗藥性腸球菌常態盤踞，重症後線治療的底牌已所剩無幾。

一旦抗藥性變為背景常態，醫療邏輯都將被迫改寫：感染治療只是第一張倒下的骨牌，接著癌症化療防護網破裂、器官移植風險失控，連基礎外科手術都必須重新計算死亡風險。

要防堵這場醫療海嘯，關鍵不僅在研發新藥，更在修補橫跨臨床、社區與長照彼此分離的治理鏈。當前體系存在三大落差：前端診斷缺乏快速工具，迫使醫師避險用藥；院內感控高度依賴一線醫護，但人力緊繃，繁重的行政通報與執行壓力形成張力；最後則是社會認知盲區，民眾常將抗生素誤認為日常「消炎藥」，錯誤觀念在社區與長照機構複製。

跨部會治理 補上防線

行政院已啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，整合醫療、人畜與環境治理，建構跨部會防疫網。制度推進後，關鍵在於三方治理協作：衛福部推動臨床「合理精準用藥」，農業部需強化畜牧業生物安全，環境部則完善放流水監測。這是一場與細菌演化的競局，若能透過跨部會數據整合聯防，仍有機會走在抗藥性風暴之前。

呼應此一戰略，前端診斷需補齊「精準用藥」工具；透過健保給付誘因，加速引進微型快速篩檢工具，讓醫師能在診間即時區分病毒與細菌，釋放防禦性用藥壓力。

在結構落差上，疲於奔命的臨床醫護已難以支撐，這是「公共衛生師法」上路的關鍵意義。現代公衛問題已非單一臨床專業可解，具備流行病學、健康管理行政與風險溝通專業的公衛師，得以補上制度斷層。公衛師能一手接過醫護超載的通報監測負荷以落實院內感控，另一手深入社區、基層診所與長照機構校正認知偏差，補齊治理裂縫。

真正的挑戰從來不是發明新藥，而是避免文明耗盡其效力的速度。當抗生素逐漸失效，我們失去的是醫療體系所依賴的「可預期性」。這種變化不會以崩塌形式出現，更像一種習慣：習慣感染變得刁鑽，習慣手術風險看漲。文明的退卻，從來不是崩塌，而是在無聲中被逐步習慣。

（作作者翁瑞宏為台北市公共衛生師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）

抗生素 海嘯 抗藥性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

愈吃愈多？台灣抗生素用量逆勢成長9% 專家解密不降反升關鍵原因

不只醫病更要「醫國」 北市醫師公會「百年風華・傳承永續」新書發表

歐洲人口老化AI成解方 捷克可成為台醫療企業測試基地

賴總統推癌症防治 2030年前死亡率降三分之一

相關新聞

健康你我他／一句善意謊言 婆婆重新聽見世界

93歲的婆婆，近年電視音量愈開愈大。每當電視一開，家裡像極了搖滾區，連門外電鈴聲響都渾然不覺，與她對話得用「吼」的。因為聽不清楚，婆婆害怕答非所問、擔心被鄰居笑，漸漸地不去社區中庭話家常。她的世界縮小到只剩下電視與家中的喵星人，性情也變得孤僻寡言，臉上常掛著迷惘與茫然。

健康名人堂／抗生素底牌用盡 醫療海嘯逼近

醫療發達，人類與感染症的戰爭從未停止。

NGS納健保給付擴大 增5100癌友受惠

台灣每年新確診癌症患者約12萬多人，114年總癌症患者就醫人數近百萬，在2030年前，將癌症標準化死亡率降低三分之一為賴政府重要政見。賴清德總統昨表示，將擴大「次世代基因定序檢測」（NGS）給付適用癌別，造福更多癌友。

中信新舞臺藝術節 學生用偶戲說家鄉故事

台灣藍鵲、穿山甲、鱘龍魚、宜蘭內城大樹公、雜貨店…種種台灣在地風貌，經國中小學生製作成偶，在中國信託新舞臺藝術節戶外公益場驚艷眾人。與中信文教基金會合作「夢想家圓夢工程」的無獨有偶劇團藝術總監鄭嘉音觀察，參與學生都變得較善於表達，成為領導能力利基。

緩解台大急診壅塞 華山市場輕急症中心擬平日開診

台大急診壅塞問題引發關注，衛福部擬於該院附近華山市場設置「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），提前分流輕症病人，醫事司長劉越萍表示，未來華山ＵＣＣ開診日期將不限「周日及國定假日」，可配合台大急診壅塞尖峰，人潮眾多的周一、周二也將運作。

中信新舞臺藝術節 土地公、菩薩都上場

三點五公尺高巨偶、土地公和觀世音菩薩大偶齊來，把中國信託金融園區變親子園區。九月十二日下午，中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」戶外公益場登場，由無獨有偶劇團等領銜演出，吸引數千名大小觀眾看得目不轉睛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。