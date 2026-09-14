健康名人堂／抗生素底牌用盡 醫療海嘯逼近

醫療發達，人類與感染症的戰爭從未停止。

這場戰爭的轉折點可追溯至二戰，罹患肺炎的英國首相邱吉爾在磺胺類藥物治療下獲救。隨後戰時需求推動抗生素量產，使戰場死亡率大幅下降。自此，現代手術、器官移植與癌症化療皆建立在「感染可控」前提上。而這項技術革命也逐漸形成文明錯覺，使人類低估細菌演化速度，埋下今日失效的伏筆。

防禦性用藥 臨床兩難

世衛組織持續警告，抗生素抗藥性正逼近醫療體系臨界點。臨床現場中，「先開抗生素、再觀察病程」，並非醫德問題，而是面對不確定的防禦性決策。當無法即時區分病毒或細菌，「先行治療」成為風險最低選項。根據台灣抗生素使用量監視年報，基層門診仍有相當比率抗生素用於病毒性上呼吸道感染。

當抗藥性海平面蔓延至加護病房，情勢急遽收緊。鮑氏不動桿菌與克雷伯氏肺炎桿菌等致病菌抗藥性節節攀升，萬古黴素抗藥性腸球菌常態盤踞，重症後線治療的底牌已所剩無幾。

一旦抗藥性變為背景常態，醫療邏輯都將被迫改寫：感染治療只是第一張倒下的骨牌，接著癌症化療防護網破裂、器官移植風險失控，連基礎外科手術都必須重新計算死亡風險。

要防堵這場醫療海嘯，關鍵不僅在研發新藥，更在修補橫跨臨床、社區與長照彼此分離的治理鏈。當前體系存在三大落差：前端診斷缺乏快速工具，迫使醫師避險用藥；院內感控高度依賴一線醫護，但人力緊繃，繁重的行政通報與執行壓力形成張力；最後則是社會認知盲區，民眾常將抗生素誤認為日常「消炎藥」，錯誤觀念在社區與長照機構複製。

跨部會治理 補上防線

行政院已啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，整合醫療、人畜與環境治理，建構跨部會防疫網。制度推進後，關鍵在於三方治理協作：衛福部推動臨床「合理精準用藥」，農業部需強化畜牧業生物安全，環境部則完善放流水監測。這是一場與細菌演化的競局，若能透過跨部會數據整合聯防，仍有機會走在抗藥性風暴之前。

呼應此一戰略，前端診斷需補齊「精準用藥」工具；透過健保給付誘因，加速引進微型快速篩檢工具，讓醫師能在診間即時區分病毒與細菌，釋放防禦性用藥壓力。

在結構落差上，疲於奔命的臨床醫護已難以支撐，這是「公共衛生師法」上路的關鍵意義。現代公衛問題已非單一臨床專業可解，具備流行病學、健康管理行政與風險溝通專業的公衛師，得以補上制度斷層。公衛師能一手接過醫護超載的通報監測負荷以落實院內感控，另一手深入社區、基層診所與長照機構校正認知偏差，補齊治理裂縫。

真正的挑戰從來不是發明新藥，而是避免文明耗盡其效力的速度。當抗生素逐漸失效，我們失去的是醫療體系所依賴的「可預期性」。這種變化不會以崩塌形式出現，更像一種習慣：習慣感染變得刁鑽，習慣手術風險看漲。文明的退卻，從來不是崩塌，而是在無聲中被逐步習慣。

（作作者翁瑞宏為台北市公共衛生師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）