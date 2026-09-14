健康你我他／一句善意謊言 婆婆重新聽見世界

93歲的婆婆，近年電視音量愈開愈大。每當電視一開，家裡像極了搖滾區，連門外電鈴聲響都渾然不覺，與她對話得用「吼」的。因為聽不清楚，婆婆害怕答非所問、擔心被鄰居笑，漸漸地不去社區中庭話家常。她的世界縮小到只剩下電視與家中的喵星人，性情也變得孤僻寡言，臉上常掛著迷惘與茫然。

看到老人家因聽力退化而日漸封閉，既心疼又焦急，勸她就醫檢查，她總以「那麼老了，不用浪費錢」為由拒絕。直到先生編了「善意的謊言」，聲稱市府在重陽節推出德政，針對85歲以上長者提供免費聽力檢查與助聽器，先生更勸說：「妳可是市長的頭號粉絲，這種好康怎麼能不捧場？」

婆婆終於點頭了。配戴助聽器後，家中電視恢復正常音量，更令人欣慰的是婆婆穿上鞋子，再次邁開步伐回到中庭與鄰居歡笑聊天，大腦也因適當社交而活絡起來。看著她臉上久違的笑容，將歲月的皺紋拉成一道美麗的弧線，我們深深體會到，及早重視聽力保健，不只是保護耳朵，更能守護老人家的身心健康與尊嚴。

助聽器接上的不只是聲音，更是她與家人、鄰居及生活的連結。聽見世界，也是在重新聽見自己的笑聲。