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影／中國信託新舞臺藝術節 土地公、觀世音大偶也上場

聯合報／ 記者何定照／台北即時報導
中國信託新舞臺藝術節戶外公益場12日在南港登場，現場貴賓與表演團隊大合照。記者張文玠／攝影
中國信託新舞臺藝術節戶外公益場12日在南港登場，現場貴賓與表演團隊大合照。記者張文玠／攝影

三點五高公尺巨偶、土地公和觀世音菩薩大偶齊來，把中國信託金融園區變親子園區！9月12日下午，中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」戶外公益場登場，由無獨有偶劇團等領銜演出，吸引數千名大小觀眾看得目不轉睛。

新舞臺藝術節連續四年攜手無獨有偶演出戶外偶戲公益場，不少大小觀眾早在開演前，就熟門熟路等在園區一樓休憩區及二樓看臺。節目除了無獨有偶好看好聽的偶戲音樂劇《演奏吧！好土樂團》，還有無獨有偶與長期推動偏鄉藝術教育的中國信託文教基金會合作下，「母雞帶小雞」培育的四所國中小學生偶戲。

國中小學校偶戲都取自在地素材，宜蘭的三星蔥、貢寮曾有的水獺，都入作品。中信金控董事會秘書長暨中信文教基金會董事高人傑說，宜蘭小朋友做偶戲後，看家鄉眼光更不一樣；貢寮實驗國中呈現三百年的淡蘭古道故事，還受邀到札幌世界偶戲節演出。這些都明顯呈現孩子的成長。

高人傑也表示，很感謝各校校長、老師「百年樹人」的使命感，藝術教育能持續，「政策更是關鍵」。像台北市推動藝術計畫已20年，宜蘭文化局與無獨有偶推動台語偶劇等，也感謝台灣運彩等支持。「希望孩子不論走到哪裡，都為自己創造舞台。」

無獨有偶總監鄭嘉音則說，一年一度相約在中信金融園區，「有人等我們的感覺真好」。27年前無獨創團時，就希望偶能走入人群發揮影響力，如今確實長年到偏鄉做道具、演出，帶工作坊培育種子教師，學生經教學的作品再經甄選上圓夢舞台，無獨也帶來關懷土地之作《演奏吧！好土樂團》，很感謝中國信託對偏鄉教育的支持。

台北市副市長張溫德表示，中國信託文教基金會長期用藝術灌溉校園，也讓各地孩子都更了解家鄉。公益場演出的四個學生團隊，就是把家鄉故事帶到更多人眼前，讓大家更認識台灣各地；學生也因此能用自己的聲音發聲，讓世界看到自己發光發熱，「這就是藝術教育的本質」。

張溫德也說，在中國信託持續耕耘下，公益場年年吸引許多小朋友，用藝術滋養更多種子。他相信看了表演的小朋友，心中也會有很多創意，「將來從觀眾變表演者，未來也可能變創作者」。本次演出作品透過操偶技術與作品內容，多省思與周遭生態與環境永續的關係，也是藝術介入學校的佳例。

12日活動現場鬧熱滾滾，雖然偶有微雨，也不影響大小觀眾看戲熱情，穿著雨衣照樣坐滿舞台廣場，園區二樓也滿布觀眾，還有幼童受音樂戲劇吸引，不時忘情想奔向舞台。園區廣場也有各種闖關活動，不少父母帶著小孩穿梭蓋章拿好禮，親子笑聲不斷。

無獨有偶工作室劇團12日在南港戶外公益場演出，3.5公尺巨偶登台開唱震撼全場。記者張文玠／攝影
無獨有偶工作室劇團12日在南港戶外公益場演出，3.5公尺巨偶登台開唱震撼全場。記者張文玠／攝影

無獨有偶工作室劇團12日在南港戶外公益場演出，3.5公尺巨偶登台開唱震撼全場。記者張文玠／攝影
無獨有偶工作室劇團12日在南港戶外公益場演出，3.5公尺巨偶登台開唱震撼全場。記者張文玠／攝影

無獨有偶工作室劇團12日在南港戶外公益場演出，3.5公尺巨偶登台開唱震撼全場。記者張文玠／攝影
無獨有偶工作室劇團12日在南港戶外公益場演出，3.5公尺巨偶登台開唱震撼全場。記者張文玠／攝影

中信金控董事會秘書長暨執行副總高人傑，期許偏鄉學子為自己創造舞台。記者張文玠／攝影
中信金控董事會秘書長暨執行副總高人傑，期許偏鄉學子為自己創造舞台。記者張文玠／攝影

土地公 藝術節 中國信託

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