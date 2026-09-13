健保NGS擴大適用癌別9月上路 擬再增液態切片

面對超高齡社會，全口缺牙與嚴重齒槽骨萎縮成為許多長者夢魘，對於上顎骨嚴重萎縮、條件不足而被判定「無法植牙」的患者而言，顴骨植體技術是重建咀嚼功能與生活品質的希望之一。但這項技術涉及複雜的上顎與顴骨解剖構造，考驗執刀醫師的影像判讀、植體路徑規畫與併發症處理能力，屬於牙科中極具挑戰性的高階手術。

2026-09-13 21:30