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健保NGS擴大適用癌別9月上路 擬再增液態切片
總統賴清德今天表示，健保今年9月擴大次世代基因定序檢測（NGS）適用癌別；健保署說明新增乳癌與多項婦科癌等，預計約5100名癌友受惠，未來液態NGS朝擴大方向研擬。
健保署自113年5月起將次世代基因定序檢測NGS納入健保給付，協助臨床醫師制定個人化治療、精準投藥。
衛福部健保署長陳亮妤今天透過文字向媒體說明表示，今年9月1日起生效次世代基因定序，增列荷爾蒙受體（HR）陽性、第2型人類表皮生長因子接受體（HER2）陰性乳癌早期病人BRCA1/2檢測。
局部晚期或轉移性病人增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，以及卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜擴增檢測「同源重組修復缺失（HRD）」，陳亮妤表示，預計約5100名癌友受惠，共挹注1億元。未來針對液態切片次世代定序基因檢測朝擴大方向研擬。
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