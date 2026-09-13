不只醫病更要「醫國」 北市醫師公會「百年風華・傳承永續」新書發表

台北市醫師公會走過一世紀，今日在國防醫學大學舉辦「百年風華・傳承永續」感恩茶會暨百年專刊新書發表會，集結24位醫界典範的行醫與人生故事。衛福部政務次長林靜儀表示，台灣醫師百年來從來不只是「醫病」，許多前輩更積極參與公共事務、國家政策及防疫工作，醫師肩負的責任不只對病人，也包括病人家屬、社會與國家。

台北市醫師公會歷史可追溯至1926年6月15日，由台北地區32名台灣本島籍醫師成立「台北市醫師會」，戰後重新籌組，1946年奉准登記為人民團體，至2026年會員已逾1萬2千人。百年來從醫療政策、公共衛生，到SARS、COVID-19等重大疫情，都可見醫界參與身影。

林靜儀指出，回顧台灣醫療發展，醫師始終不只是站在診間治療疾病。許多醫界前輩除了照顧病人，也投入公共事務，對國家重要政策提出建言，成為社會不可或缺的專業聲音。尤其在COVID-19疫情期間，醫師公會主動協助政府，不僅提供許多政策建議，當第一線需要人力投入時，公會會員及幹部也積極參與，成為防疫重要力量。

為迎接百年，台北市醫師公會自去年6月起，舉辦21場「百年風華・傳承永續」系列學思演講，邀請24位醫界代表分享專業與生命歷程，內容橫跨醫療政策、臨床服務、醫學教育、學術研究及跨領域對談，並集結出版「百年風華・傳承永續：24位醫界典範的學思、實踐與傳承」，全書共33篇章。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，籌辦百年系列活動，最重要的不只單純回顧歷史，而是思考如何把前輩在醫療、公共衛生及防疫工作的成果，以及一路走來面對挫折、找到貴人、突破困境的生命經驗，留給年輕醫師。除了出版專刊，相關演講也將整理成影音紀錄，讓醫界珍貴經驗得以持續累積與傳承。

台北市長蔣萬安表示，一本記載百年歷史的書，除了文字與照片的記憶，更記錄一代又一代醫師以專業、奉獻與使命留下的足跡。台灣從早期醫療資源匱乏，到如今平均餘命突破80歲，背後有無數醫療人員長期投入。

蔣萬安表示，台北市近年在健康醫療領域繳出不錯成績，包括2026年「永續健康城市大調查」，台北市再度拿下六都第一，在健康成效、健康行為及社經安全3大面向均居六都之冠。「這些榮耀其實屬於所有醫師前輩」，正因醫界長期細心照顧病人、精進醫療技術並提升公共衛生環境，才能累積今日成果。