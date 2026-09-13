連結最美海岸線 路竹會義診送健康到國境之南

連結最美海岸線阿塱壹古道與國境之南部落，台灣路竹會從11日展開3天義診，供台東縣達仁鄉、屏東縣丹路部落等村民身心與儀容健康服務，更深入排灣部落田野調查。

義診車隊11日凌晨3時從台灣大學校門口出發，經高速公路南下行駛500餘公里，成員共有內外科醫師3人、牙醫師3人、藥師2人、醫檢師1人，護理師12人及義工10人。還有3名剪髮師及廚師與團膳組成員10人、車隊成員14人，共計超過50人參加。

接連3天台東、屏東義診，首日巡迴服務地區包括台東縣達仁鄉森永部落、南田部落，以及台東縣大武鄉大武村的加羅坂，也是著名歷史古道「浸水營國家步道」東端終點。30年前路竹會在當地服務時，部落設備簡陋，如今是在布滿排灣圖騰的集會所提供醫療服務。

12日在屏東縣獅子鄉草埔部落、丹路部落、南世部落，繼續進行服務。13日在枋寮鄉新開村提供醫療服務。義診團隊包括掛號、內外科、牙醫、護理、檢驗、藥師、衛教，甚至炊事用具全數齊備，一路直達山區，將服務送給病患。

台灣路竹會今天透過新聞稿分享，南迴公路沿線鄉鎮幅員廣闊，以台東縣達仁鄉為例，長期面臨地理位置偏遠與醫療資源不足的困境，常被列為缺乏醫院或診所的無醫鄉，路竹義診團定期前往服務，休診後，志工還架起投影幕，分享排灣部落的地理環境與人文歷史。

車隊志工李致賢表示，「人生下半場 來點不一樣」，參加義診服務，無法好好洗澡、睡覺，蜿蜒的山路更讓人身心疲憊，但許多志工因為只是很單純的想幫助人，那麼，便能收穫滿滿，甚至可以探索原鄉，這種豐收來自於心靈。