全口缺牙成長者夢魘 牙科研討會討論傳統植牙以外的手術與治療選擇

面對超高齡社會，全口缺牙與嚴重齒槽骨萎縮成為許多長者夢魘，對於上顎骨嚴重萎縮、條件不足而被判定「無法植牙」的患者而言，顴骨植體技術是重建咀嚼功能與生活品質的希望之一。但這項技術涉及複雜的上顎與顴骨解剖構造，考驗執刀醫師的影像判讀、植體路徑規畫與併發症處理能力，屬於牙科中極具挑戰性的高階手術。

「2026TFA全口重建英雄大會」於上周五至今天於台中舉行，由「TFA Taiwan Full Arch 台灣全口植牙聯盟」與國際口腔顎面外科植體學會（AOMI Association of Oral Maxillofacial Implantologists ）共同主辦，邀請國際知名教授卡洛斯阿帕里席歐（Prof. Carlos Aparicio）與來自香港、日本、越南、埃及專家，共同討論顴骨植體技術。

TFA台灣全口植牙聯盟由五位口腔顎面外科醫師組成，分別是徐偉凱、李俊瑩、林彥宏、林涵威與陳裕豐，帶領團隊分別在北中南服務病患，已發表50餘篇具國際影響力的學術論文。TFA強調，解決「無法傳統植牙」的困境，降低植牙醫療糾紛非常重要，更要建立以「病人安全」為核心的醫療標準。

顴骨植體（Zygomatic Implant）技術有機會解決傳統植牙困境，洛斯阿帕里席歐專長顴骨解剖結構導向手術，強調必須依據每位患者的解剖條件來客製化植體路徑。從病例選擇、術前規畫伸至實作演練，大會在今天的實作課程中，進行3D模型手術演練，在專家指導下，將理論轉化為臨床手感。

現場同時舉辦顴骨植體病例競賽，邀請五位來自全球的醫師同台交流，包括日本札幌的Dr. Suminori Echizenya、來自埃及開羅的Dr. Moustafa Taha 與 Dr. Haitham El-Maergy，還有越南胡志明市的Dr. Nguyen Ngoc Hai 以及台灣嘉義的徐偉凱。

TFA聯盟表示，透過不同國家在文化、法規政策與臨床決策上的差異，國內醫師了解如何成功完成手術與風險控管策略。面對植牙安全爭議及植牙後併發症，將透過持續進階臨床教育與跨國技術交流，保障患者權益。

「2026TFA全口重建英雄大會」今天於台中舉行實際操作演練 ，西班牙籍教授卡洛斯阿帕里席歐（ Prof. Carlos Aparicio）示範說明。圖／台灣全口植牙聯盟提供

「2026TFA全口重建英雄大會」於上周五至今天於台中舉行，西班牙籍教授卡洛斯阿帕里席歐分享顴骨植體手術經驗，多位醫師在旁學習。圖／台灣全口植牙聯盟提供