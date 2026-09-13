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莊人祥面對晚期胃癌超越恐懼 皈依佛門法號寬和

中央社／ 台北13日電

防疫五月天「祥祥」、衛生福利部次長莊人祥今天罕見分享面對胃癌四期的心路歷程，他接受正規治療，戴上佛珠，找到心靈的力量，超越內心的恐懼，並在法鼓山皈依佛門，法號「寬和」。

法鼓山人文社會基金會今天舉辦「法鼓山關懷生命獎頒獎典禮暨論壇」，邀請法鼓山方丈和尚果暉法師、衛福部常務次長莊人祥、導演曲全立，以「超越─在變動中找到內在安定力」為主題共同與談。

莊人祥在場罕見細談罹癌後的心路歷程，他回想起那時2024年擔任衛生福利部疾病管制署長期間，一個平凡的一天，接受例行健檢，下午由同學幫忙看一眼胃鏡影像，結果被斷定恐怕是罹患胃癌了，至少三期以上。

莊人祥說，那天下午4時30分還有一場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，他必須照往例出席，當下只告訴自己，先把記者會處理掉，然後再去處理其他事情。「沒有想太多，就把該做的事情先把它做完。」

「當然就有一點不安」，莊人祥提到，之後進一步做了胃鏡，最終確定罹患胃癌，甚至癌細胞已轉移至肝臟，一夕之間，他成了第四期胃癌患者。除了積極接受正規治療，他開始戴上佛珠，那是他與護理師出身的妻子一起去民間廟宇求來的。

歷經7次住院，醫療團隊特別好，配合他的生活，安排每週四、五進行化療，週末休息，週一就能正常上班。莊人祥笑說，聽指示每天要念108遍的藥師咒，「不過很抱歉，都沒有念完過。」

去年3月佛珠斷了，莊人祥就換上法鼓山的佛珠，沒有想到過了不久，接到法鼓山的論壇邀請，「好像冥冥之中，不知道有什麼感應。」他爽快一口氣答應，他說，因有機緣與方丈和尚交流，最後在法鼓山皈依佛門，法號「寬和」。

莊人祥過去曾透露，2014年健檢就檢查出幽門螺旋桿菌感染與胃潰瘍，雖完成抗生素治療，卻未重視胃潰瘍問題，直到多年後才發現罹患胃癌。幸運的是，妻子是資深護理師，彼此共同面對挑戰，治療醫院在住家附近，全家人支持，幫助他度過最艱難時期。

莊人祥說，身為醫師，他也是經常宣導癌症要早期篩檢與治療，以自己為例，胃癌晚期5年存活率僅有10%，他會思考自己會是那10%；超越內心的恐懼方式就是學習接受無法改變的事，可以改變的地方就盡力做好，很幸運接受治療後現在身體裡已經找不到癌細胞。

莊人祥 胃癌 恐懼 衛福部

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