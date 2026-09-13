明東北季風增強、北東降雨機率增 這2天雨量顯著、高溫下降

東北季風明天增強，北東降雨機率也增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二、周三降雨顯著，尤其明晚到周二宜蘭、基隆北海岸、大台北山區慎防局部大雨；另外，關島附近熱帶擾動未來一周恐增強為熱帶性低氣壓或颱風，但路徑預測仍有分歧，後續還需持續觀察。

鄭傑仁說，明（14日）起受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭及恆春有局部短暫雨，花東有零星降雨；午後嘉義以南地區、新竹至中部山區有零星短暫雨。

明晚至周三（16日）水氣最多，降雨最為顯著，其中明晚至周二（15日）基隆北海岸、宜蘭、大台北山區慎防局部大雨，花東也有局部短暫陣雨。

周四至周日（17至20日）東北季風減弱，大台北、東半部、恆春仍有局部短暫陣雨，午後南部地區、中部以北山區有零星短暫陣雨。

溫度部分，鄭傑仁指出，明天北部、東半部白天高溫30、31度，中南部32至34度；周二、周三降雨增加連帶影響溫度，北部、東半部高溫略降為28至30度，中南部仍有31至32度，周四起東北季風減弱，高溫再回升到30度以上。

低溫部分，未來1周約24至26度。鄭傑仁提醒，未來一周西半部須留意日夜溫差。

另外，鄭傑仁也表示，關島附近熱帶擾動未來一周後期可能增強為熱帶性低氣壓或颱風，但路徑仍有分歧，到日本南方海面後北轉或偏西到琉球都有可能；由於秋天影響颱風的因素複雜，後續還需持續觀察。