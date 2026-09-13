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醫師公會百年出新書 名流齊聚送祝福

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

台北市醫師公會為慶祝成立百年出新書，盼將醫界菁英經驗傳承！作者包括榮總、台大院長等人，內容橫跨職涯、學術、人生規畫、醫療政策等領域，13日舉行的發表會，現場冠蓋雲集，包括台北市長蔣萬安、前衛福部邱泰源、衛福部次長林靜儀、健保署長陳亮妤、食藥署長姜至剛、國衛院院長司徒惠康都共襄盛舉。

由於之前中聯毒油案，台北市長蔣萬安曾號召國民黨在凱道遊行，並要求衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛為毒油案下台負責。此次活動兩人都有出席，不過並未擦出火花，且雙方都在彼此致詞完時鼓掌，展現了一定的風度。

醫生影響臺灣深遠

台北市醫師公會13日於國防醫學院慶祝成立1百周年活動，宣布出版《百年風華．傳承永續》新書，收錄24位台灣醫學菁英的講座內容，橫跨職涯、學術、人生規畫、醫療政策等領域，包括榮總院長陳威明、臺大醫院院長余忠仁、前台大醫院院長吳明賢、前台大校長楊泮池、中研院院士陳培哲與前國防部軍醫局局長蔡建松等人。

「總統賴清德就是醫生出身！」林靜儀致詞時笑說，醫生除了醫病醫人以外，往往也參與國家重要的政策提醒，還有許多公眾參與，她特別感謝公會在防疫時期的政策協助，且醫生是不斷學習的職業，無論從病友、新科學、老師經驗與同僚，真的是「十年樹木、百年樹人」。

公會會員破1.2萬

台北市長蔣萬安也說，台北市近來在媒體的城市評鑑上，醫療指標都是名列前茅，這要感謝公會成員的配合；健保署長陳亮妤則指出，公會從創立之初會員僅百人，至今已經成長到1.2萬人，相當不容易。

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