快訊

卓榮泰酸台北敬老卡只有600點…市府回應使用範圍最廣 嗆卓助選搞政治

聽新聞
0:00 / 0:00

肝病基金會走入社會各角落32年 獲法鼓山大願獎肯定

中央社／ 台北13日電

法鼓山人文社會基金會今天頒發關懷生命獎，肝病防治學術基金會32年來走入社會各角落篩檢獲大願獎；拾荒行善的趙文正與氣爆重傷重返第一線的消防員余泰運，分別榮獲慈悲獎與智慧獎。

法鼓山人文社會基金會今天舉辦「法鼓山關懷生命獎頒獎典禮暨論壇」，分別頒發大願獎、慈悲獎及智慧獎，表彰得獎者奉獻利他、為大眾樹立良好的生命典範。

大願獎得主財團法人肝病防治學術基金會，突破等待病患上門的醫療服務，32年來主動走入社會各個角落，將醫療與關懷送到需要的地方。

慈悲獎得主趙文正以拾荒涓滴積累行善力量，長年關懷貧困學子，以平凡行動展現深厚大愛。智慧獎得主余泰運歷經高雄氣爆重創，在復健中克服身心考驗，並重返消防救災第一線，將傷疤化為守護生命的榮耀印記。

今年論壇以「超越─在變動中找到內在安定力」為題，邀請法鼓山方丈和尚果暉法師、衛福部常務次長莊人祥、導演曲全立共同與談。

莊人祥在與談時指出，社會上需要具備3個能力，接受不確定性、辨別正確資訊及彼此信任與互助。不管是自己主動提，或是家人需要協助，國家有提供非常多的資源度過難關。

曲全立打造全台唯一「3D行動電影車」深入偏鄉與離島。他表示，看到了很多教育問題，如單親的家庭、外配，然後隔代教養。面對青少年自殺率與弱勢議題，發起拍攝「台灣超人」系列，記錄上百位超越自我的典範，透過影片的傳遞，用生命去影響生命。

果暉法師表示，無常會來，想不到事情會來，這是非常有可能的，但是平常就要有一些準備，減少它發生的機會，或者說傷害性減少到最少的程度；「小小的好，會變成大大好」，平時多積善，避免恐懼在心中持續擴大。

肝病 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球熱愛生命獎章23得主來台 分享生命故事傳遞希望

「國泰卓越獎助計畫」徵件 總獎金近千萬 力挺青年善用解方改變社會

唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門搭機抵台 盼交流永續發展

影／苗栗縣中小學生全國競賽表現亮眼 縣府表揚加碼發獎金

相關新聞

明東北季風增強、北東降雨機率增 這2天雨量顯著、高溫下降

東北季風明天增強，北東降雨機率也增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二、周三降雨顯著，尤其明晚到周二宜蘭、基隆北海岸、大台北山區慎防局部大雨；另外，關島附近熱帶擾動未來一周恐增強為熱帶性低氣壓或颱風，但路徑預測仍有分歧，後續還需持續觀察。

台大急診塞車有解？候床人潮明顯降半 副院長揭院內這項調整

台大醫院急診壅塞問題近期引發高度關注，日前甚至發生高齡患者在急診候床長達12天、最終病逝事件。不過，台大急診近期「塞車」情況明顯緩解。台大醫院副院長黃國晉表示，最近急診候床人數已較過去大幅下降，過去人潮一度從急診區一路延伸到醫院大廳，近期已少見這樣的景象，有時目測甚至僅剩約50、60名患者候床。

賴總統：目標2030年前 癌症標準化死亡率降低3分之1

賴清德總統今天以錄影方式為台灣分子醫學會年會暨創會20周年盛典開幕典禮致詞時表示，政府目標在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低三分之一；除擴大癌症篩檢項目、對象及年齡範圍，也將次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，並持續擴大適用癌別，讓更多癌症病人實質受惠。

騎士停待轉區卻挨罰1800元！ 原因曝光網友全炸鍋：逼人直接左轉

機車族在路口依規定兩段式左轉，竟可能一不小心就吃上千元罰單。日前有網友指出，機車在進入路口機慢車待轉區時，若輪胎壓到行人穿越道（斑馬線），將依《道路交通管理處罰條例》以駕車行駛人行道開罰最高1,800元。貼文曝光後，大批騎士紛紛怒轟政府政策紙上談兵，自嘲「以後進待轉區得先學倒車入庫」。

洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

換季時節氣候潮濕悶熱，浴室牆角容易冒出惱人的黑斑霉菌。許多人洗完澡後習慣隨手沖洗牆面，但究竟該用「熱水」還是「冷水」才能徹底防霉？日本知名衛浴大廠TOTO日前接受日媒《grape》專訪指出，最後收尾必須使用「冷水」沖洗降溫才能壓制霉菌滋生。此外，不少人習慣開著浴室門通風，其實是造成霉菌孢子四處擴散的大地雷。

常戴帽子會禿頭？皮膚科醫師破除迷思： 這些「NG戴法」才傷毛囊

許多人習慣騎車戴安全帽、上班戴鴨舌帽，出門為了防曬更是一整天帽不離頭，直到洗頭時驚見排水孔滿地落髮，才懷疑是「頭髮被帽子活活悶壞」。對此，皮膚科專科醫師柯博桓破除迷思指出，戴帽子本身並不會直接導致禿頭或改變毛囊基因；若長期忽視頭皮衛生，帽子才會淪為誘發落髮的「隱形幫兇」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。