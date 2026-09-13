肝病基金會走入社會各角落32年 獲法鼓山大願獎肯定

法鼓山人文社會基金會今天頒發關懷生命獎，肝病防治學術基金會32年來走入社會各角落篩檢獲大願獎；拾荒行善的趙文正與氣爆重傷重返第一線的消防員余泰運，分別榮獲慈悲獎與智慧獎。

法鼓山人文社會基金會今天舉辦「法鼓山關懷生命獎頒獎典禮暨論壇」，分別頒發大願獎、慈悲獎及智慧獎，表彰得獎者奉獻利他、為大眾樹立良好的生命典範。

大願獎得主財團法人肝病防治學術基金會，突破等待病患上門的醫療服務，32年來主動走入社會各個角落，將醫療與關懷送到需要的地方。

慈悲獎得主趙文正以拾荒涓滴積累行善力量，長年關懷貧困學子，以平凡行動展現深厚大愛。智慧獎得主余泰運歷經高雄氣爆重創，在復健中克服身心考驗，並重返消防救災第一線，將傷疤化為守護生命的榮耀印記。

今年論壇以「超越─在變動中找到內在安定力」為題，邀請法鼓山方丈和尚果暉法師、衛福部常務次長莊人祥、導演曲全立共同與談。

莊人祥在與談時指出，社會上需要具備3個能力，接受不確定性、辨別正確資訊及彼此信任與互助。不管是自己主動提，或是家人需要協助，國家有提供非常多的資源度過難關。

曲全立打造全台唯一「3D行動電影車」深入偏鄉與離島。他表示，看到了很多教育問題，如單親的家庭、外配，然後隔代教養。面對青少年自殺率與弱勢議題，發起拍攝「台灣超人」系列，記錄上百位超越自我的典範，透過影片的傳遞，用生命去影響生命。

果暉法師表示，無常會來，想不到事情會來，這是非常有可能的，但是平常就要有一些準備，減少它發生的機會，或者說傷害性減少到最少的程度；「小小的好，會變成大大好」，平時多積善，避免恐懼在心中持續擴大。