影／華航A321neo新機周二起執飛沖繩、高松 今率先飛高雄-澎湖暖身

華信航空長期深耕國內市場，服務離島航線，以ATR72-600作為國內線主力機型，因應華航集團於南部的布局，將以A321neo B-18135新機投入高雄營運航線，華信航空今率先以這架新世代客機執飛高雄-澎湖航線。華航表示，集團重視高雄其他國際線發展，新機15日航機正式執飛高雄-沖繩，17日飛高雄-高松。

A321neo B-18135全機共配置235個座位，包含8席豪華經濟艙及227席經濟艙，採用新世代高密度舒適座椅，提供旅客舒適、穩定的飛行體驗。豪華經濟艙採每排左2右2配置，經濟艙則採左3右3配置，機上並設有無障礙洗手間。

華航集團今年最新交付的A321neo B-18135新機正式投入南部市場營運，今於國內線暖身，周二起執飛國際航線，因應新機投入高雄營運航線，華信航空今率先以這架新世代客機執飛高雄-澎湖航線，並於高雄、澎湖兩地機場安排象徵祝福與好運的灑水儀式，共同見證新世代客機B-18135投入南台灣營運的重要時刻。

華航總經理陳漢銘表示，華航集團非常重視南部運能及服務，這次攜手華信航空，以華航集團今年才剛交付的全新A321neo這架航機，執飛高雄-澎湖國內航線暖身。新機A321neo B-18135全機共配置235個座位，不僅可提升高雄至離島座位數運能，也能用新式噴射客機提供高雄鄉親更好服務。

陳漢銘指出，華航集團為了重視高雄其他國際線發展，即將於周二（15日）用這架全新客機飛航高雄-沖繩，每日1航班，以及周四（17日）執飛高雄-日本高松新航點；盼用充分利用資源，將航機效益發揮到最大，不僅提供南部旅運市場更便捷旅運需求，也推動集團在南部的航線、航網。

華信航空董事長陳大鈞指出，此次是A321neo B-18135新機首度執飛華信航空高雄-澎湖航線，消息一出即吸引不少航空迷搶先訂位，親身體驗新世代客機寬敞舒適的客艙服務。華信航空特別為旅客準備限量版首航證書，許多幸運搭上首航班機的旅客，開心手持證書與嶄新客機合影。

華信航空總經理莊明哲說，華信航空長期深耕國內市場、服務離島航線，並以ATR72-600作為國內線主力機型，已於今年上半年完成ATR 2.0機隊引進計畫，機隊規模達13架。

莊明哲指出，配合華航集團在南台灣的整體布局，華信航空已正式啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計自2027年下半年起陸續引進2架A321neo客機，未來將逐步拓展由高雄出發的國際區域航線，提升南部旅客搭機便利性及整體市場競爭力。

華航總經理陳漢銘、華信航空董事長陳大鈞與總經理莊明哲，一同與搭乘首航班機的貴賓旅客在澎湖機場合影留念。圖／華信提供

為迎接A321neo B-18135新機由高雄首航澎湖，高雄、澎湖兩地機場特別安排象徵祝福與好運的灑水儀式。圖／華信提供