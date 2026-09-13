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台大急診塞車有解？ 候床人潮明顯降半 副院長揭院內這項調整

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院副院長黃國晉表示，台大急診近期改善已有數據佐證，每逢周一急診候床動輒超過百床，近期降至數十床。記者廖靜清／攝影
台大醫院副院長黃國晉表示，台大急診近期改善已有數據佐證，每逢周一急診候床動輒超過百床，近期降至數十床。記者廖靜清／攝影

台大醫院急診壅塞問題近期引發高度關注，日前甚至發生高齡患者在急診候床長達12天、最終病逝事件。不過，台大急診近期「塞車」情況明顯緩解。台大醫院副院長黃國晉表示，最近急診候床人數已較過去大幅下降，過去人潮一度從急診區一路延伸到醫院大廳，近期已少見這樣的景象，有時目測甚至僅剩約50、60名患者候床。

黃國晉表示，台大急診壅塞改善，不能單純歸因於某一項措施，而是民眾就醫選擇改變，加上院內各單位持續協調、調整病床收治方式等多重因素共同作用。過去急診候床人數如果達到約90至100人，人潮就可能進入醫院大廳；若增加到120、130人，甚至可能一路延伸至醫學院端，最近一周情況明顯改善，「很少再躺到大廳了」。

台大院長余忠仁日前曾表示，院方似乎「沒有做什麼」，急診來診人數卻自行下降。黃國晉說，應是沒有單一、大規模的改革措施，但事實上院內相關會議持續進行，各單位也不斷調整收治與病床調度方式。另一方面，近期急診壅塞議題受到社會關注，民眾也開始思考「是否一定要擠台大」，分級就醫觀念逐漸發酵，同樣可能發揮作用。

除了減少非必要急診就醫，台大從「後端」加速病人離開急診、住進病房。黃國晉表示，目前院方對各科收治急診病人的要求更具彈性，也強化急診病床配置，例如部分科部過去可能因病房屬性、人力或其他因素，能夠提供急診患者的床位有限，現在則要求保留一定量能，供急診候床患者使用。

黃國晉說，目前正嘗試把病床調度拉到更整體的層級思考，而不是讓各科只從自身病房角度決定收治病人，希望讓急診後送住院更有效率。不過，病人仍須依疾病與專科需求安排適當病房，例如心肌梗塞患者不可能單純因為其他科別有空床，就被安排到不具照護能力的病房，因此如何兼顧醫療專業與床位效率，仍是調度關鍵。

急診暫時「退燒」不代表塞床問題已經根治，衛福部與台大仍規畫多項改革，包括強化急診病人下轉、調整急診暫留給付及增加後送病房量能。黃國晉認為，急診人潮下降後，不僅醫療照護品質有機會改善，病人也不必長時間躺在急診或大廳苦等。

急診 台大 塞車

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