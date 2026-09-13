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賴總統：目標2030年前 癌症標準化死亡率降低3分之1

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統13日以錄影方式為台灣分子醫學會年會暨創會20周年盛典開幕典禮致詞。圖／總統府提供
賴清德總統13日以錄影方式為台灣分子醫學會年會暨創會20周年盛典開幕典禮致詞。圖／總統府提供

賴清德總統今天以錄影方式為台灣分子醫學會年會暨創會20周年盛典開幕典禮致詞時表示，政府目標在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低三分之一；除擴大癌症篩檢項目、對象及年齡範圍，也將次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，並持續擴大適用癌別，讓更多癌症病人實質受惠。

賴總統表示，今年是台灣分子醫學會創會20周年；過去20年來，分子醫學從基礎研究走向臨床；從基因與分子機制的探討，進一步發展到標靶治療、精準診斷以及個人化醫療，不僅僅開啟台灣醫療發展的新篇章，也為許多病人帶來新的治療希望。

癌症蟬聯國人十大死因之首已超過40年，賴總統說，他上任後，在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，希望凝聚各方的力量，打造更健康、更有韌性的台灣。其中，癌症防治就是優先目標之一，目標是在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低三分之一。

賴總統說，因此，政府積極落實各項策略，包括將癌症篩檢經費從原本28億元大幅提高到68億元，並且擴大篩檢的項目、對象以及年齡範圍，受惠人次將近600萬，也新增HPV檢測服務，讓更多國人能夠及早發現、及早治療。

賴總統指出，與台灣分子醫學會密切關聯的精準醫療，政府從前年5月開始，將次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，涵蓋19種癌別；同年12月，也進一步納入7類單基因檢測。今年9月，更擴大檢測適用癌別，讓更多癌症病人可以實質受惠。

賴總統說，希望透過NGS，更完整掌握癌細胞的基因圖譜，協助醫師找到適合病人的治療方式，也讓相關的醫療數據轉化為新藥評估以及精進治療的基礎。同時，為了照顧經濟弱勢的癌症病人，從去年到今年，「癌症新藥基金」已經累計編列100億元預算，來協助病人能夠用到創新的醫療成果，也可以減輕治療負擔。

賴總統表示，未來在癌症防治以及健康促進的道路上，分子醫學將持續改變疾病預防、診斷與治療方式。台灣擁有深厚的生醫科技研發量能，以及完整的醫療體系，這些都是我們發展精準醫療的重要優勢。

癌症 死亡率 賴總統

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