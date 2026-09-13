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小病別衝急診 台大推逾千症狀就醫指引、諮詢專線10月上線

中央社／ 台北13日電

小病別衝急診台大醫院今天宣布將推出就醫指引，提供逾千項症狀供民眾就醫前評估，10月1日起諮詢專線上線，由台大護理師判斷，如發現具危急性警訊，協助緊急就醫。

台大醫院舉辦星月計畫8週年年會，發布歷經各層級醫療院所256名醫師專家線上分組審查及80名醫師專家實體共識會議審議完成健康台灣「分級就醫指引」，並宣布民眾就醫諮詢專線（02）2356-2891（愛幫就醫）將自10月1日起正式上線。

台大醫院分級醫療暨轉銜照護管理中心副主任詹其峰接受媒體聯訪表示，民眾往往認為自己的健康問題非常重要，每個人的學習、教育及家庭背景不同，判斷「自身症狀應前往哪一層級醫療院所」會有所差異，透過分級就醫指引與諮詢管道，協助民眾就醫前先初步判斷。

詹其峰說，制定1067項症狀就醫建議指引，是動員256名醫師專家進行兩輪線上分組審查，並由80名醫師專家出席實體專家共識會議，深入討論與議決，針對逾千項常見症狀提出4個建議就醫層級與管道。

自我照護與觀察共有147項症狀，如偶爾乾咳，持續時間少於48小時，且無發燒等不適症狀，可居家觀察或藥局諮詢；社區基層診所有340個症狀，如咳嗽合併體溫超過38.5度等；醫院門診分流84個症狀，如持續性咳嗽另出現非肌肉性胸悶；急診496個症狀，如咳嗽到無法說完整句子。

另外，台大醫院總院「民眾就醫諮詢專線」將於10月1日起正式提供服務，就醫諮詢專線（02）2356-2891。詹其峰表示，專線由受過專業訓練諮詢護理師及醫事人員提供服務，依循分級就醫指引及標準化流程，針對民眾主訴症狀進行就醫急迫性及適當醫療層級評估。

針對中央社記者提問是否擔心就醫諮詢專線開放後，電話被民眾打爆，詹其峰說，將視實際上路情況滾動式修正，服務時間為每天上午8時至下午5時開放民眾使用，希望透過諮詢專線的建立，逐步培養民眾有疑問時先諮詢的習慣，民眾若已有固定家庭醫師可優先諮詢。

台大醫院副院長黃國晉說，這次台大作為領頭羊，依據台灣醫療制度、民眾就醫習慣及專家臨床經驗進行本土化修訂就醫指引，呼籲衛福部參考這次專家共識成果，建立國家級分級就醫指引，供各界參考，同步完善健保給付與民眾轉診誘因，成立常態性推動機制。

黃國晉說，民眾就醫諮詢專線將奠定智慧醫療應用基礎，未來可以電話就醫諮詢標準化參考工作，作為未來人工智慧AI模型建置、電話錄音分析及智慧決策系統的基礎，可能作為以後網頁、行動應用程式及AI語音客服等智慧分級就醫服務。

就醫指引與諮詢專線雙管齊下的「台大模式」，未來是否有機會推廣到其他醫院，衛福部醫事司長劉越萍樂觀其成，鼓勵各醫院透過不同模式、想法與做法，真正落實分級醫療，最重要的還是不管採取什麼方法，只要能夠達到分級醫療的目的，就是好的做法。

台大 急診 症狀

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