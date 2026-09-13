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東北季風明起增強 北部、東半部降雨增加 後半周熱帶擾動恐發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風明天增強，明天至周三北部及東半部降雨機率增加，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區要留意局部大雨，早晚感受偏涼。聯合報系資料照片
東北季風明天增強，明天至周三北部及東半部降雨機率增加，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區要留意局部大雨，早晚感受偏涼。聯合報系資料照片

東北季風明天增強，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，明天至周三北部及東半部降雨機率增加，明晚到周二宜蘭、基隆北海岸、大台北山區要留意局部大雨，早晚感受偏涼。此外，未來一周後期有低壓擾動發展，可能增強為熱帶性低氣壓，路徑及強度仍需觀察。

鄭傑仁表示，今天環境仍偏東風，基隆、宜蘭、東半部及恆春有零星降雨，其他地區多雲到晴，有機會見到陽光，午後部分地區有局部降雨機會。明天東北季風增強，迎風面降雨增加，部分地區高溫下降，中南部影響不大。

鄭傑仁指出，目前南海有低壓擾動，未來循著大環境往海南島移動，對台灣沒有直接影響。今天環境偏東風，基隆北海岸、雙北山區、東半部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴；午後嘉義以南地區、苗栗至中部山區有零星陣雨。東半部高溫約30至31度，西半部約33至35度，桃園、新竹受沉降作用影響，溫度稍高。

鄭傑仁表示，今晚仍是東風環境，明天北邊高壓南移，轉為東北風環境，北部及東半部降雨增加，周二、周三持續影響。周四高壓東移，轉為偏東風環境，溫度回升，降雨以大台北、東半部及恆春為主。此外，台灣以東海面在未來一周後期有低壓擾動發展機會，並將增強為熱帶性低氣壓，後續路徑及強度仍有不確定性。

未來降雨趨勢，鄭傑仁指出，明天至周三桃園以北、東半部有局部及零星雨。明晚至周二宜蘭、基隆北海岸、雙北山區有局部大雨。周三迎風面雨勢趨緩，午後南部地區、中部以北山區有局部陣雨。周四至周六偏東風，雙北、東半部及恆春有局部降雨機率，其他地區多雲到晴；午後南部地區、中部以北山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，鄭傑仁說，今天各地都有30度以上；周一至周三東北季風影響，中南部仍有30度以上，北部、東半部高溫下降到約30度，低溫約23至26度，日夜溫差大。周四起隨東北季風減弱，溫度再回升。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 恆春 氣象署

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