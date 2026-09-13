愈吃愈多？台灣抗生素用量逆勢成長9% 專家解密不降反升關鍵原因

「防疫一體與醫療永續」國際研討會昨天在林口長庚舉行，衛福部疾管署分享，國內原本設定2029 年前將人類抗生素用量減少5%，但最新統計顯示，2024年台灣人類抗生素消耗量反而逆勢成長9%。這項數據不降反升，已成為當前防疫與抗藥性控制上的重大警訊。

這個唯一不減反增的數字，在研討會中引起國內外學者關切與討論。疾管署感染管制及生物安全組長陳婉青說明，有可能是後疫情時代呼吸道感染反彈。疫情結束後，呼吸道感染疾病幾度出現回升與反彈，所以抗生素的使用需求自然增加。

但也可能與國內加強對抗生素的管控有關。陳婉青說，台灣大部分的抗生素消耗量來自基層診所，但過去的抗生素管理常只能管得到醫院病房。為了加強基層醫療合理用藥，近年全民健保鼓勵基層診所醫師上傳包含抗生素在內的處方資料，由於抗生素消耗量透過健保申報資料計算。處方資料上傳率增加使數據紀錄比以往更完整，這也使抗生素用量數據看似增加的原因。

濫用抗生素會養出抗藥性的「超級細菌」，抗藥性病菌威脅，可能使病人一感染就無藥可用的困境，經過廿、卅年努力，始終難見成效。

政府設定核心目標，包括人類健康領域MRSA（抗藥性金黃色葡萄球菌）、CRAB（耐碳青黴烯類鮑氏不動桿菌）、人類抗生素消耗量、加護病房院內感染率抗藥性相關死亡率、動物健康領域CRE發生率、大腸桿菌（E. coli）對「第三代頭孢子菌素」抗藥性及大腸桿菌（E. coli）對Fluoroquinolones抗藥性等幾個指標，都應該要下降。結果所有指標，除了人類抗生素用量外逆勢成長外，其餘都見下降。

核心指標是2029年以前，將國人抗生素消耗量減少 5%。然而最新統計數據顯示：2024年台灣的人類抗生素使用量相較於2023 年，竟逆勢成長了9%。與會的國內外學者都對此表達高度的關切與憂心。

另外，來自美國的知名學者Maria Gloria Dominguez Bello也在論壇談產婦以傳統由陰道分娩的自然產優點：新生兒在產道裡沾上母親的菌，嘴裡、皮膚、腸道，這些菌不是髒東西，是母親留給孩子的第一批禮物，教免疫系統認人、幫忙消化母乳、避免壞菌入住。

她過去在亞馬遜等地做的研究發現，自然產的寶寶身上是媽媽的陰道菌，剖腹產的寶寶身上卻是皮膚的菌。這個差異可能和日後的過敏、氣喘、肥胖、第一型糖尿病甚至和ADHD有關。她甚至進一步研究「陰道播種」（vaginal seeding），即用紗布把產道菌液轉移到剖腹產新生兒身上，來部分恢復菌相。

但她並不反對剖腹產。她很清楚那救過無數母嬰的命，該開就得開。她說，只是要提醒選擇生產方式，也選擇了微生物的傳承。除了生產方式，其他如餵母奶及親吻嬰孩，都是增加嬰孩身上微生物多樣化的方法。台灣的剖腹產比率一直在三成左右，在先進國家中，始終居高不下。

台大公衛學院兼任教授金傳春說，Maria Gloria Dominguez Bello的研究，其實和俗語說的「不乾不淨吃了沒病」及近來許多研究如家中養寵物能減少嬰孩子的過敏等發現若合符節，即我們不應該盲目滅菌除菌。而且微生物的多樣化不僅事關個人健康，也和地球的環境永續有關。

林口長庚舉辦「防疫一體與醫療永續」國際研討會，邀請多位國內外感染症及微生物專家發表研究，林口長庚醫院副院長邱政洵說， 過去我們對抗生素過度使用的後果，形同篩選出抗藥性細菌，並促進其擴散，這其實只是冰山一角。

現在有一個更深、更廣的新視野，邱政洵說，過度抗生素使用會擾動身體本身微生態系統，並擴展到對環境生態系統平衡的威脅，造成個人以及整體社會健康的傷害。現在已經有很多證據顯示，抗生素曝露，會造成代謝症狀群、肥胖、氣喘、甚至癌症風險上升。

邱政洵呼籲，慎用抗生素已成為ESG 的重大挑戰！身為一位權威感染症醫師，邱政洵說，今天在處方抗生素的時候，我們不僅只是問：「如何精準及適當使用抗生素來治療病人？」，所以不論是醫學中心或基層診所都要有完善的「抗生素管理系統」（Antimicrobial stewardship)，還要增加社區民眾的健康識能。

他說，我們更要問：「如何在使用抗生素治療病人的時候，能考量到它對人體微生態，比如腸道微菌相 （gut microbiome）的影響， 還有對周糟環境的影響，如食物、用水、動物等等？」 最終的目的是希望能減少抗生素對環境的擾動，維持人體微生態及環境生態的平衡與永續。