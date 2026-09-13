立榮航空加收單獨旅行兒童服務費 每航段200元、11月上路

航空公司針對5至12歲單獨旅行兒童（UM）採取不同收費方式，立榮航空近日公告，國內線自11月1日（含）行程日起，實施「單獨旅行兒童」安心照護服務收費方案，包含報到、安檢、登機引導、抵達後交接等專屬協助服務，每人每航段收取新台幣200元。

立榮航空表示，為提供兒童獨自搭機時更完善的照護與協助，凡5歲（含）以上未滿12歲且無成年旅客陪同搭機的兒童，需辦理「單獨旅行兒童」安心照護服務；12歲（含）以上至未滿18歲的旅客如有需求也可申請。

每位旅客每航段將收取服務費200元，包含報到、安檢、登機引導及抵達後交接等專屬協助服務，讓兒童獨自搭機更安心。

立榮航空指出，旅客於申請服務後，如需變更或取消服務內容，應於班機起飛前洽客服中心辦理。若於班機起飛後才提出申請，將酌收已支付的1成手續費。

目前3大國籍航空均有針對單獨旅行兒童訂定規範。華航去年5月起全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價；華信航空則仍採兒童票價（成人票價9折），未額外收費，未來是否加收費用則在評估中。

長榮航空現行規定，針對5至12歲單獨搭機旅行兒童採成人票價，家長或監護人需於航機啟航24小時之前訂位，並填寫單獨旅行兒童資料表。

星宇航空則規定，5至12歲兒童單獨搭機旅行採兒童票價（成人票價75折）加收服務費，台灣往返亞洲每航段收取50美元（約新台幣1582元），台灣往返美國每航段收取100美元（約新台幣3164元）。

其中，商務艙及頭等艙均需滿8歲才可單獨搭乘；另外，若行程中遇有轉機時間超過3小時，或轉機航班並非於原機場起飛，則不提供此服務。