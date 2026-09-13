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台中西區這3天上演「夕陽穿街」懸日幻景 9月底嘉義也可見

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
9月29日（周二）至10月1日（周四）將於嘉義市西區民族路看到懸日美景。圖／嘉義市政府提供
9月29日（周二）至10月1日（周四）將於嘉義市西區民族路看到懸日美景。圖／嘉義市政府提供

一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，2026年9月18日（周五）至9月20日（周日）台中市西區公益路將可見到懸日美景，緊接著在9月29日（周二）至10月1日（周四）將於嘉義市西區民族路出現，9月這2縣市均可看到「夕陽穿街」的夢幻奇景。

「懸日」是指太陽在升起或落下時，恰好出現在兩側高樓林立的街道底端的景象。氣象署指出，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

根據氣象署2026年懸日預報，本周五（18日）17時26分至17時46分、周六17時27分至18時49分、周日17時32分至17時52分於台中市西區公益路（民權路以西） 將可見懸日美景，夕陽將逐日較前1日早3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍低。

另外，根據氣象署預報，下一次可見懸日美景時間為9月29日17時11分至17時13分、9月30日17時15分至17時35分、10月1日17時18分至17時38分，於嘉義市西區民族路（文化路以西）也可見懸日美景，夕陽將逐日較前1日晚3至4分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍低。

氣象署表示，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點有些微差異；另也提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼，民眾在街道觀賞懸日時，也要注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

2026年9月18日（周五）至9月20日（周日）台中市西區公益路將可見到懸日美景。懸日示意圖。聯合報系資料照
2026年9月18日（周五）至9月20日（周日）台中市西區公益路將可見到懸日美景。懸日示意圖。聯合報系資料照

懸日 嘉義 台中

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