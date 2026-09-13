華山UCC不只假日？衛福部：擬配合台大急診尖峰開診 最快10月上路

台大醫院急診壅塞問題引發關注，衛福部規畫在鄰近的華山市場設置輕急症中心（UCC），希望把輕症病人提前分流。衛福部醫事司長劉越萍表示，目前細節仍討論中，未來華山UCC開診時間不排除打破現行「周日及國定假日」模式，配合台大急診壅塞尖峰調整，例如周一、周二也可能納入考量。北市府先前希望最快10月上路，但地點、空間及運作方式仍待最後確認。

台大日前發生病人在急診等待住院長達12天後不治，引發外界對醫學中心急診塞床的討論。衛福部長石崇良9月初與台大院方討論改善方案，其中一項就是在醫院附近增設UCC，台北市衛生局提出華山市場辦公空間作為可能據點，希望讓檢傷分類第4、5級等輕症患者不必全擠進台大急診。

劉越萍表示，華山市場距離台大急診約一千公尺，成為設點選項之一。如果民眾知道UCC與台大有合作、醫療品質有一定保障，加上候診速度可能更快，就有機會改變「生病就往醫學中心急診跑」的習慣。

華山UCC能替台大分流多少病人？劉越萍說，目前尚未設定具體人數，仍要看實際運作結果。包括派駐多少醫護人力、哪些時段開診，都會影響分流效果，「不是派愈多醫師就一定愈好」，關鍵是找出最適切的配置，初期上路後可先觀察一、兩個月，再滾動調整。

現行UCC主要在周日及國定假日開診，但華山據點未來可能更具彈性。劉越萍說，其目的是協助台大分流，可讓UCC開診時間與台大急診病人最多的時段「match」。台大過去常在周一出現急診壅塞，因此是否增加周一、周二等尖峰時段，「不排除，都還在討論中」。

現行UCC主要服務發燒、呼吸道或腸胃道症狀、簡單外傷等輕急症患者。健保署自去年11月起推動UCC，目前六都已有13處據點，希望在基層診所較少開診的時段，將輕症患者從大型醫院急診分流，讓醫學中心把有限人力與病床留給真正需要搶救的急重症患者。

劉越萍表示，北市衛生局先前曾表示，希望華山據點盡量在10月上路，但目前空間整備及細節尚未完全定案，衛福部仍等待衛生局進一步確認，9月底也預計再與台大討論相關計畫，細節都還在規畫中。

劉越萍指出，急診壅塞牽涉病人進入急診、診療處置到最後住院、返家或轉院的完整流程，不能只靠單一措施。至於外界關注台大過去由各科醫師「牽床」、挑選住院病人的制度是否調整，衛福部尊重院方及各科部協作討論，但會持續監測急診轉住院比例及病床流動情形。