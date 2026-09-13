賴總統推癌症防治 2030年前死亡率降三分之一

總統賴清德今天表示，政府目標在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低1/3，也期盼未來結合台灣深厚的生醫科技研發量能及完整醫療體系，與分子醫學界共同推動精準醫療，造福更多民眾，落實健康台灣願景。

總統府發布新聞稿，總統今天以錄影方式為「2026台灣分子醫學會年會暨創會20週年盛典開幕典禮」致詞時表示，今年是台灣分子醫學會創會20週年，除了表達最誠摯祝賀，也要向投入分子醫學研究、臨床應用以及人才培育的先進，致上最高敬意。

總統說，過去20年來，分子醫學從基礎研究走向臨床，從探討基因與分子機制，進一步發展到標靶治療、精準診斷以及個人化醫療，不僅開啟台灣醫療發展新篇章，也為許多病人帶來新治療希望。

總統指出，癌症蟬聯民眾十大死因之首，已經超過40年。他上任後，在總統府成立健康台灣推動委員會，希望凝聚各方力量，打造更健康、更有韌性的台灣；其中癌症防治就是優先目標之一，是在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低1/3。

總統表示，因此政府積極落實各項策略，包括將癌症篩檢經費從原本新台幣28億元大幅提高到68億元，並且擴大篩檢項目、對象以及年齡範圍，受惠人次將近600萬，也新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，讓更多民眾能夠及早發現、及早治療。

總統說，至於與台灣分子醫學會密切關聯的精準醫療，政府從2024年5月開始，將次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，涵蓋19種癌別；同年12月，進一步納入7類單基因檢測。今年9月，擴大檢測適用癌別，讓更多癌症病人可以實質受惠。

總統指出，希望透過NGS，更完整掌握癌細胞的基因圖譜，協助醫師找到適合病人的治療方式，也讓相關醫療數據轉化為新藥評估以及精進治療的基礎。同時，為了照顧經濟弱勢的癌症病人，從去年到今年，癌症新藥基金已累計編列100億元預算，協助病人能夠用到創新的醫療成果，也可以減輕治療負擔。

總統最後提到，未來在癌症防治以及健康促進的道路上，分子醫學將持續改變疾病預防、診斷與治療方式。台灣擁有深厚的生醫科技研發量能，以及完整的醫療體系，這些都是發展精準醫療的重要優勢。政府會持續投入資源、精進各項政策，和各位先進一起造福更多民眾，落實健康台灣願景。