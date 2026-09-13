小病別再衝急診…台大訂1067項「就醫指南」 10月專線上路

頭痛、肚子痛，到底該去診所、醫院門診，還是直接衝急診？急診壅塞問題多年難解，其中一大關鍵就是民眾難以自行判斷病情輕重。台大醫院今舉辦「星月計畫八周年年會」，正式發布「分級就醫指引」，針對1067項常見症狀提供建議就醫層級。10月1日將開通「民眾就醫諮詢專線」（02）2356-2891，未來可能導入AI，協助民眾判斷「生病到底該去哪裡」。

這套指引由256名跨層級醫師進行兩輪線上分組審查，再經80名跨專科醫師實體共識會議討論議決。1067項症狀中，13.8%建議自我照護與觀察、31.9%可至社區基層診所、7.9%建議至醫院門診，46.5%則建議急診處理。包括45.7%的常見症狀，可以先自我觀察或到基層診所處理，不必一不舒服就直奔大醫院。

台大醫院分級醫療暨轉銜照護管理中心副主任詹其峰表示，民眾身體不舒服時，多數認為自己的問題「每一個都非常重要」，加上醫療知識、教育及家庭背景不同，很難自行判斷究竟該看哪一層級的醫療院所，因此希望透過一套具醫界共識的指引，讓民眾就醫前有明確參考。

詹其峰說，指引參考英國、加拿大、日本等國經驗及台灣急診檢傷分類精神，依不同器官系統及症狀提供建議，包括胸痛、腹痛、頭頸部、皮膚、四肢等。不過，1,067項並非涵蓋所有疾病，未來將依實際使用情形滾動修正。

其中最關鍵的是辨識「紅旗警訊」，詹其峰指出，若出現中風前兆、急性神經學症狀、嚴重腸胃道出血或生命徵象不穩等情形，就不該在家等待或先跑診所，而應直接前往急診，必要時撥打119。

若民眾無法自行判斷，10月1日起多了一個選擇。台大將啟用「愛幫就醫」專線，每日上午8時至下午5時由專業護理人員提供諮詢，協助判斷適合的就醫管道。詹其峰強調，這不是「電話看診」，更不能取代醫師診斷，而是提供就醫前的專業建議。民眾若已有熟悉的家庭醫師或社區醫療群，仍可優先利用既有資源。

台大也提出「有家醫、先諮詢、找基層、辨紅旗、遵轉診」聰明就醫五撇步。一般疾病先找熟悉的家庭醫師或基層診所，需要進一步專科治療再透過轉診銜接；但若出現危急紅旗症狀，則不要等待，直接進急診。

衛福部醫事司長劉越萍表示，高齡化社會下，在地社區醫療愈來愈重要，但基層遇到複雜病人時，也需要區域醫院、醫學中心共同協作，讓整個醫療照護網絡「不漏接」。相較過去政策多停留在呼籲民眾分級就醫，這次透過具體指引，也是在強化民眾健康識能。

劉越萍表示，樂見這套模式持續推廣，未來甚至可以思考「AI進來幫忙有沒有可能」，讓科技進一步協助就醫導引。衛福部則將從制度、法規及財務等面向檢視，協助醫療體系進行更有效率的資源配置。