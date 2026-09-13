騎士停待轉區卻挨罰1800元！ 原因曝光網友全炸鍋：逼人直接左轉

機車族在路口依規定兩段式左轉，竟可能一不小心就吃上千元罰單。日前有網友指出，機車在進入路口機慢車待轉區時，若輪胎壓到行人穿越道（斑馬線），將依《道路交通管理處罰條例》以駕車行駛人行道開罰最高1,800元。貼文曝光後，大批騎士紛紛怒轟政府政策紙上談兵，自嘲「以後進待轉區得先學倒車入庫」。

一名網友在Threads上發文指出，機車依規定前往待轉格停等時，動線上只要壓到斑馬線，就會面臨被開罰1,800元的命運。許多機車族對此深感荒謬，質疑全台無數路口的待轉區緊鄰人行道與斑馬線前端，甚至完全未規劃專屬的轉入緩衝動線，「待轉格就在斑馬線前，不壓到是要飛過去嗎？」、「難道交通部以為機車靠近格子會自動傳送進去」、「只要前面第一台車停偏，後方車輛要進去完全沒角度，只能被迫違規壓線」。

許多通勤族無奈表示，上下班尖峰時段車流量極大，待轉格往往只能容納兩至三輛機車，後續車流被迫得停到格子外或停在斑馬線上，常遭後方車輛的行車記錄器檢舉「行駛人行道」而收到罰單，苦不堪言。

不少網友諷刺表示，行駛禁行機車道或未依規定兩段式左轉同樣處600至1,800元罰鍰，「既然乖乖去待轉壓線也是1,800，那不如直接跟著車流左轉，還不用曬太陽多等一個紅綠燈」。

全台網友紛紛貼出台北辛亥基隆路口、台中火車站周邊、高雄民族大中路口等實景照片，揭露大量待轉格畫在槽化線後方、斜坡處甚至行人動線正中央的奇特景象，要求交通主管官員在尖峰時段親自騎車示範如何「完美不壓線停入」。

面對一片撻伐聲浪，也有理性網友出面澄清，實務上道路標線劃設、待轉區尺寸與違規開單多屬「各地方政府交通局與警察局」管轄權責，並非全由中央交通部一手主導，各縣市設計不良的瓶頸路口，應優先通報民意代表與地方政府辦理現勘改善。