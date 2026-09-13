睡覺就能救地球？文化部長李遠訪法數位藝術創新中心 1年培訓萬名青年

睡覺可以救地球？「Sleep for Earth(為地球而眠)」是由法國劇團 Le Clair Obscur 創作的沉浸式劇場作品，內容描述為了讓地球生態徹底復原與再生，人類必須集體並進入長達 200 年的冬眠狀態，而觀眾可以在劇場內體驗「睡覺救地球」的集體做夢狀態。文化部長李遠12日赴巴黎北郊參訪催生這件作品的「加爾日立方跨域數位藝術創新中心」，他指出，政府及民間願意攜手在人口稀少的地方投入資源，支持所有關於「未來」的事情，正提供文化部現正進行的許多文化建設如空總很好的借鏡。

加爾日市長伯努瓦・希梅內斯（Benoît Jimenez）與主管文化事務的副市長居爾塞倫・埃基吉（Gulseren Ekici），昨天親自接待李遠。希梅內斯表示「台灣是數位大國」，期待與台灣展開合作。

加爾日立方跨域數位藝術創新中心由致力於數位藝術創作的民間協會立方（Le Cube）、加爾日市政府（Garges-lès-Gonesse）、法蘭西地區城市圈聯合體（Roissy Pays de France）3方合作推動成立，2023年開幕啟用，佔地10000平方公尺，採公共文化合作機構模式營運。中心包含展覽空間（互動與沉浸式展覽空間）、劇場、黑盒子、創客空間、公共圖書館、電影院等。

希梅內斯表示，場館興建時，是從省、大區到中央「每一層級的政府」共同出資，定位此地是一個完全以「跨域數位藝術」創作及研究為主的機構。創辦人兼總經理尼爾斯・阿齊奧斯馬諾夫指出，中心的成立是為了回應時代變革中，挑戰人類尤其創作者工作模式的AI誕生，以及人類如何維繫與環境、生物共存間關係等2大趨勢。

中心為此提出3大發展主軸。首先是AI雖然可能成為人類的挑戰，但是想像力與創造力是人類「最大的王牌」，人們應思考如何利用數位科技創造更多的可能性。此外，中心也肩負培育民眾數位科技能力的責任，每年培訓1萬名年輕人，期盼讓年輕世代都能掌握數位技術，陪伴民主的進程及社會的轉型；最後，期盼在社會轉型的過程中，能讓大家理解共融與包容的重要。

針對2天法國行程連續參訪數位藝術創作機構，李遠表示，台灣在數位藝術創作起步很早，如空總當年定義為「台灣當代文化實驗場」，卻因為太多人的不理解，而引致許多批評，但經過10年後再回想，「我們好像就應該做這個」。

加爾日立方跨域數位藝術創新中心催生的沉浸式劇場作品「Sleep for Earth(為地球而眠)」，內容描述為了讓地球生態徹底復原與再生，人類必須集體並進入長達 200 年的冬眠狀態，而觀眾可以在劇場內體驗「睡覺救地球」的集體做夢狀態。記者陳宛茜／攝影

加爾日立方跨域數位藝術創新中心催生的沉浸式劇場作品「Sleep for Earth(為地球而眠)」，內容描述為了讓地球生態徹底復原與再生，人類必須集體並進入長達 200 年的冬眠狀態，而觀眾可以在劇場內體驗「睡覺救地球」的集體做夢狀態。記者陳宛茜／攝影