台北101煙火祕境曝光！全台10大浪漫夜景餐廳 饗 A Joy、饗饗搶下冠亞軍

跨年夜想安排近距離欣賞台北101煙火？或者偶爾想在璀璨燈海與星空相伴下享用晚餐？說到高空景觀餐廳，「饗 A Joy」坐擁奢華高空景致、「饗饗」人氣始終居高不下、「Smith & Wollensky」主打頂級美式乾式熟成牛排、「馬可波羅 Marco Polo」則有傳奇求婚桌，各自擁有獨特魅力，到底哪一家最受網友青睞？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台30樓以上高空夜景餐廳，整理各家景觀特色與招牌菜色，其中還有近距離捕捉101煙火的獨家觀賞地點！想找一間兼具美景、美食與儀式感的約會餐廳？這份夜景餐廳名單先收藏吧！

No.1 饗 A Joy

網友新店瑄瑄、ursa_03提供

網友新店瑄瑄、ursa_03提供

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓（台北101）

電話：02-8101-0111

身為全台最高的奢華Buffet，饗 A Joy坐落於台北101的86樓，憑藉9,967筆聲量勇奪全台夜景餐廳榜首。來到這裡用餐，台北盆地的萬家燈火盡收眼底，宛如置身雲端之上，不僅是許多外國旅客來台指定造訪的地標，也是不少名人、藝人的私房愛店。

餐廳巧妙將空間設計與料理融入台灣地景意象，近期更與國際名廚江振誠合作推出年度企劃《四季交饗曲》，在高空天際線上展開米其林級的策展盛宴。不管是豐富海鮮餐檯、頂級現開生蠔、炙燒和牛握壽司，或者是精緻甜品等，每一區都是視覺與味覺的雙重衝擊，也讓訂位成了另一場「硬仗」——就連「不死鳥」郭泓志都來投球換位，想搶到一席可得靠點手氣與速度！

饗 A Joy提供

饗 A Joy提供

饗 A Joy平時就吸引許多饕客，到了耶誕節與跨年檔期更是一位難求！這裡不只可以一邊品嘗美食、一邊欣賞夜景，跨年夜還有現場爵士演奏，最特別的是，還可以體驗到被「環繞式跨年煙火」360度包圍的極致震撼視角。網友紛紛讚嘆：「夜景美到令人屏息，101高空的燈海非常漂亮」、「去過饗 A Joy，景觀真的無敵」、「饗饗跟饗 A Joy都可以看到101煙火，朋友跟我說乾脆攻頂去饗 A Joy，聽說是此生必訪的煙火餐廳，完全不用吹冷風倒數」。

No.2 INPARADISE 饗饗

網友Ivon Wang提供

網友Ivon Wang提供

信義店地址：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓（微風信義）

新莊店地址：新北市新莊區思源路555號39樓（宏匯i-Tower）

電話：02-8780-9988（信義店）／02-8522-9232（新莊店）

榮登《網路溫度計DailyView》十大高空景觀餐廳推薦排行榜第一名的「饗饗」，憑藉高樓景觀與豐富餐點成為熱門選擇。信義店可眺望台北101，新莊店則能欣賞高空夕陽與繁華夜色，從白天到夜晚都能將城市景色收入眼底。餐廳以落地窗打造開闊視野，搭配精緻空間與高空景觀，適合約會、聚餐等不同用餐情境，獲得多位新聞主播、啦啦隊女孩熱烈推薦。

饗饗規劃8大主題餐區，有生猛海鮮、現煎干貝、鮑魚海鮮粥與黑松露牛小排，並提供現做特調飲品，完美滿足約會浪漫的需求。網友評論寫到「很多人都是一個月前就要先預訂卡位，不然想邊吃邊看101夜景根本沒機會」、「饗饗的餐點品質、補餐能力及餐檯服務值得肯定」、「與家人們在高空大樓內享受美食以及視覺的高規饗宴」、「生魚片區比其他buffet多好幾種、手捲拿了4捲，吃的很滿足，雪蟹鮮甜、大白蝦真的大隻」。

No.3 Smith & Wollensky

網友Ivon Wang提供

網友Ivon Wang提供

台北店地址：台北市信義區松智路17號47樓（微風南山）

台中店地址：台中市西屯區朝富路213號34樓（CBD時代廣場）

電話：02-2345-5647（台北店）/04-2252-5647（台中店）

來自紐約的乾式熟成牛排館「Smith & Wollensky」，以高空景觀與經典美式牛排料理受到饕客關注，更有「巴菲特最愛牛排館」的美譽。台北店位於微風南山，可欣賞台北101與信義區城市景色；台中店則能遠眺七期夜景。店內不時有爵士樂Live Band現場演奏，搭配摩登的美式空間，營造出帶有曼哈頓風格的用餐氛圍，適合約會、慶祝等聚餐情境。

餐廳嚴選美國簽約牧場牛隻，經28天乾式熟成後高溫炙烤，外層帶有焦香，內裡則保有粉嫩肉質與肉汁；招牌「巨無霸巧克力蛋糕」也是不少饕客推薦的甜點。高樓景觀搭配美式牛排料理，成為不少人聚餐、約會時的選擇。饕客盛讚：「在微風南山高樓層一邊俯瞰台北市景、一邊享受正宗美式牛排的儀式感」、「為什麼一定要去兩次，因為夜景跟日景的view都美到很犯規」。

No.4 馬可波羅 Marco Polo

地址：台北市大安區敦化南路二段201號38樓（台北遠東香格里拉）

電話：02-7711-2080

位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅義大利餐廳，以高空城市景觀與義式料理受到關注，其中「求婚7號桌」更是餐廳相當具代表性的特色。餐廳可欣賞台北市區景色，搭配桌邊服務與燭光氛圍，讓不少情侶將這裡列為約會、告白與慶祝的重要選擇。

主廚團隊推出義大利麵、牛排及經典義式甜點等料理，餐後還能前往馬可波羅酒廊，在音樂與城市夜景相伴下延續晚間行程。網友評論，「第一次聽到這個地方是當初好友求婚的那一天」、「有時真的只想找個好地方，跟你一張桌，兩個人，對坐、對望」、「現做提拉米蘇好吃到爆炸」。

No.5 MiraWan Eatery

網友Chia-Ju Lin提供

網友Chia-Ju Lin提供

地址：台北市信義區松智路17號47樓（微風南山）

電話：02-2345-5222

以純白浪漫的天花板裝置與法式優雅美學著稱的MiraWan Eatery，大面落地窗將台北信義區的迷人夜色盡收眼底，隨著燈光轉暗，室內光影與窗外璀璨星河相互交織，散發出法式獨有的精緻與浪漫，就像置身花都的小酒館。

MiraWan Eatery不僅裝潢一流，餐點更兼具米其林推薦實力，將傳統法式料理融入在地食材，呈現出精細如藝術品般的菜色。許多到訪食客大讚：「每道菜都像藝術品，推薦」、「裝潢和環境舒適，坐在靠窗看著夜景很舒服」、「台北市景真的很美，非常推薦重要節日來享受的高空法餐」。

No.6 台北莫爾頓牛排館

網友Chia-Ju Lin提供

網友Chia-Ju Lin提供

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓（微風信義）

電話：02-2723-7000

台北莫爾頓牛排館是知名美式牛排品牌，餐廳最大的特色之一就是戶外高空露台，可欣賞台北101與信義區城市景色，也是熱門的高空景觀用餐選擇。尤其到了跨年期間，戶外露台更成為不少人觀賞台北101煙火的熱門位置。莫爾頓主打熟成牛排與新鮮龍蝦，招牌舒芙蕾也是許多饕客用餐後會推薦的甜點。

網友評價指出：「餐點好吃，風景美麗」、「珍寶蟹餅、龍蝦濃湯、餐前麵包都很好吃，幸運坐在窗邊位置，夜景美氣氛佳」、「服務人員親切溫柔，主動到戶外景觀台幫忙拍照取景，感覺賓至如歸」。

No.7 旨醞鐵板料理

翻攝FB／旨醞鐵板料理

翻攝FB／旨醞鐵板料理

微風店地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓（微風信義）

新莊店地址：新北市新莊區思源路555號38樓（宏匯i-Tower）

電話：02-2723-9399（微風店）／02-8522-8299（新莊店）

座落於微風信義45樓與新莊宏匯i-Tower38樓的「旨醞」，將高空夜景與頂級鐵板燒完美結合。微風信義店擁有專屬戶外高空露台，能近距離擁抱101跨年煙火。金鐘影后許瑋甯到旨醞用餐時，一名網友發文提到當天自己就在旨醞上班，很開心看到許瑋甯。而許瑋甯本人也親自回覆網友留言，引爆社群討論，也讓旨醞成為廣受討論的明星同款景觀餐廳。

餐點方面，旨醞以板前鐵板工藝為核心，大膽將景觀窗作為背景，讓饕客在欣賞主廚精湛手藝的同時，也能俯瞰城市燈海，並以嚴選頂級和牛、活龍蝦與時令海鮮，搭配靈魂醬汁與微醺餐酒，收服許多網友的胃。網友分享：「好羨慕可以遇到女神」、「看著現場鐵板燒配高空風景真的很放鬆，和牛煎得剛剛好，好吃到不行」、「餐點很新鮮，我和友人吃得很飽，生日還送上一份蛋糕祝福」。

No.8 隨意鳥地方101觀景餐廳

網友R獺、Sharon提供

網友R獺、Sharon提供

地址：台北市信義區信義路五段7號85樓（台北101）

電話：02-8101-0016

隨意鳥地方101觀景餐廳長年以來都是許多人心中高空夜景餐廳的代表。從85樓俯瞰整個台北盆地，車水馬龍的燈火宛如璀璨星河，浪漫指數爆表。

餐廳提供高檔義大利料理與頂級牛排、海鮮，並備有豐富的藏酒與現場音樂演奏，營造出華麗而復古的古典歐式氛圍。網友評論表示：「在此看落日、夕陽、城市夜景，一定畢生難忘」、「靠窗座位視野真的無可挑剔！不論是慶生、紀念日，還是來朝聖台北地標，儀式感都直接拉滿」、「窗外的台北像縮小模型，車流變成光點，人群變成節奏，整個城市在腳下慢慢流動」。

No.9 醉月樓

地址：台南市東區大學路西段89號38樓（香格里拉台南遠東國際大飯店）

電話：06-702-8856

高空夜景餐廳不只在北部！位於香格里拉台南遠東國際大飯店38樓的中餐廳「醉月樓」，360度環形大面景觀窗，將府城古都燈火一覽無遺，展現出不同於台北摩天大樓的古典靜謐浪漫。

醉月樓以精緻的中式江浙官府菜與櫻桃烤鴨聞名，料理講究功夫與底蘊，除了一般用餐區，還備有多間以東方元素營造的質感包廂，是氣派宴客的大方之選。饕客表示：「享受絕美夜景，標準中式餐廳的氣派風格與親切的服務都讓人備受尊榮」、「桌菜好吃，烤鴨皮超脆，羹也很香、料又多」、「餐廳位在台南最高樓，一望無際眺望百萬夜景，來吃飯欣賞夜景真的非常過癮」。

No.10 咖啡任務 Cafe Task

地址：台中市南區忠明南路758號36樓（大安國際大樓）

電話：04-2265-9455

「咖啡任務Cafe Task」是榜單中極具特色的平價高空咖啡館，沒有高不可攀的消費門檻，低消為200元，就能坐擁台中市區的百萬夜景，成為年輕族群約會聚餐的隱藏版熱點。

店內提供各式咖啡、特調飲品與輕食餐點，白天採光極佳，入夜後則化身為低調浪漫的雲端祕密基地。網友大力推薦：「蠻特別的看夜景地方」、「夜景漂亮，室內光源有調暗，讓夜景更顯眼」、「有個玻璃包間剛好遇到有人求婚，很有氣氛的地方」、「在市區還能欣賞到夜景很棒，晚上來的人滿多的，門超特別的～旁邊還有賣一些小物」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年8月19日至2026年8月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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