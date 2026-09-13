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8月全球溫度16.96度創新高 粉專：超級聖嬰現象年底達高峰

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8月全球溫度16.96度創新高 粉專：超級聖嬰現象年底達高峰

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今年8月全球平均地表氣溫攝氏16.96度，打破全球最熱8月新紀錄。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
今年8月全球平均地表氣溫攝氏16.96度，打破全球最熱8月新紀錄。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今年8月全球平均地表氣溫是攝氏16.96度，打破全球最熱8月的新紀錄，而且與2023年7月並列為全球所有月份中最熱的月份。這已經不是單純「今年8月比歷年8月熱」，而是已經達到全球月平均溫度的歷史極值。

科學家警告，超級聖嬰現象將在年底達到高峰；未來幾個月到2027年，破紀錄的高溫情況恐怕還會一再上演。

「林老師氣象站」表示，根據歐盟哥白尼氣候變遷服務中心（C3S）最新研究顯示，今年8月全球平均地表氣溫是攝氏16.96度，比1991至2020年8月平均氣溫要高攝氏0.85度，也比1850至1900年工業化前的平均氣溫高出攝氏1.65度；並與2023年7月的全球最高月平均溫度幾乎相同，兩者差不到攝氏0.01度。

此外，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）獨立資料也得到相似的結論：今年8月為1850年以來最熱的8月，而且全球海洋表面溫度同樣創下8月的歷史新高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

溫度 聖嬰現象 氣溫

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