熱帶擾動將發展為「強聖嬰年」強颱 吳德榮：歐洲、美國預測路徑分歧

熱帶擾動發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(12日20時)各國模式模擬顯示，熱帶擾動在海南島南方海面醞釀，沒有發展，大致朝越南方向前進。

但吳德榮說，另一熱帶擾動則將發展為「強聖嬰年」之強颱，周六(19日)20時模擬圖顯示，強颱已在琉球東方海面，歐洲(ECMWF)模擬路徑經琉球、朝浙江前進，美國(GFS)則行至琉球大迴轉、侵襲日本。末期動向的模擬，因理論限制、不確定性已大，應持續觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日西半部晴時多雲，大台北東側及東半部偶有局部短暫降雨的機率；山區午後亦有局部短暫降雨的機率。各地白天偏熱、北部最高氣溫約升能至35度、中南部則可達36度左右，要注意防曬。

今各地區氣溫如下：北部24至35度、中部24至36度、南部24至36度及東部23至35度。

吳德榮指出，明日至周三另一股小股東北風影響，水氣逐漸增多，北部、東半部轉有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲；周二、三北台白天氣溫微降、稍轉涼，中南部白天仍偏熱。周四至周六東北風減弱，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨的機率，白天偏熱、夜微涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。