快訊

基隆廢棄車場大火 5、60輛車燒毀 僅業者預防性送醫 幸無其他人員傷亡

搭飛機別穿這幾種衣服 空服員曝座椅驚人內幕：看過非常可怕的東西

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

常戴帽子會禿頭？皮膚科醫師破除迷思： 這些「NG戴法」才傷毛囊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出戴帽子本身不會導致禿頭，但若長時間配戴過緊或未清洗的帽子恐引發頭皮毛囊炎。圖／Ingimage
醫師指出戴帽子本身不會導致禿頭，但若長時間配戴過緊或未清洗的帽子恐引發頭皮毛囊炎。圖／Ingimage

許多人習慣騎車戴安全帽、上班戴鴨舌帽，出門為了防曬更是一整天帽不離頭，直到洗頭時驚見排水孔滿地落髮，才懷疑是「頭髮帽子活活悶壞」。對此，皮膚科專科醫師柯博桓破除迷思指出，戴帽子本身並不會直接導致禿頭或改變毛囊基因；若長期忽視頭皮衛生，帽子才會淪為誘發落髮的「隱形幫兇」。

柯博桓醫師在臉書粉專分析，頭髮生長關鍵在於頭皮底下的毛囊健康與基因遺傳，帽子僅接觸到外部髮絲與頭皮表層，並不存在將健康毛囊「悶死」的生理機制。然而，許多人在配戴過程中忽略透氣與衛生，使得頭皮長時間處於高溫潮濕的極端環境，進而衍生各類病理問題。

常見的傷髮問題主要來自不良的佩戴情境，例如選用材質厚重且密不透風的帽子，會將汗水、皮脂牢牢鎖在頭皮表面，形成溫熱潮濕的溫床，極易促使皮屑芽孢菌與各類雜菌爆發增殖，引發頭皮發癢、大量頭皮屑，甚至誘發嚴重毛囊炎，間接拖累毛囊健康。

除了環境悶熱，運動流汗後未及時清潔也是常見地雷。運動或烈日下頭皮大量排汗，若任由汗水混雜油脂與灰塵堵塞毛孔，又繼續悶在帽子裡磨擦，毛囊受到持續刺激，頭皮便容易冒出如紅腫痘痘般的毛囊炎病灶。

帽子尺寸挑選不當同樣會對髮根造成物理性損傷。若長期配戴過緊、帽緣勒出深痕的帽子，會沿著帽緣持續壓迫，長期的壓迫可能導致局部髮根變得脆弱、甚至造成外力性落髮，特別是在前額髮際線與兩側顳部等本身毛髮就較為纖細脆弱的區域，稀疏情況更為顯著。

此外，帽子內圈是吸收大量油脂、汗水與空氣懸浮微粒的集污區。許多人長達數個月未曾清洗帽子，每天戴帽形同將滿滿的陳年細菌反覆蓋回剛洗淨的頭皮上，對敏弱肌或油性頭皮者而言，是源源不絕的慢性發炎刺激源。

面對戴帽與護髮的平衡，醫師強調關鍵在於維持頭皮透氣乾爽、定期換洗帽體內襯，並挑選鬆緊適中的版型，如此便能避開絕大多數的頭皮困擾。然而，若頭皮已出現大範圍紅腫發炎、按壓疼痛，或是落髮量在短時間內異常激增，單靠更換帽子已無法改善，應盡早至皮膚科門診接受頭皮與毛囊檢測，及早對症下藥，才是保住頂上秀髮的根本之道。

皮膚科 帽子 頭髮 安全帽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

防曬產品怎麼挑才安心？網友熱議六大「防曬產品挑選要素」 選購重點一次看

一直戴帽子會禿頭？掉髮變多先別怪帽子，4個頭皮NG習慣要注意

更年期皮膚變乾、頭髮變稀？皮膚科醫師提醒常見變化

狂掉髮好焦慮？女性禿頭原因有哪些？醫師解析4大常見成因

相關新聞

台大急診塞車有解？候床人潮明顯降半 副院長揭院內這項調整

台大醫院急診壅塞問題近期引發高度關注，日前甚至發生高齡患者在急診候床長達12天、最終病逝事件。不過，台大急診近期「塞車」情況明顯緩解。台大醫院副院長黃國晉表示，最近急診候床人數已較過去大幅下降，過去人潮一度從急診區一路延伸到醫院大廳，近期已少見這樣的景象，有時目測甚至僅剩約50、60名患者候床。

賴總統：目標2030年前 癌症標準化死亡率降低3分之1

賴清德總統今天以錄影方式為台灣分子醫學會年會暨創會20周年盛典開幕典禮致詞時表示，政府目標在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低三分之一；除擴大癌症篩檢項目、對象及年齡範圍，也將次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，並持續擴大適用癌別，讓更多癌症病人實質受惠。

騎士停待轉區卻挨罰1800元！ 原因曝光網友全炸鍋：逼人直接左轉

機車族在路口依規定兩段式左轉，竟可能一不小心就吃上千元罰單。日前有網友指出，機車在進入路口機慢車待轉區時，若輪胎壓到行人穿越道（斑馬線），將依《道路交通管理處罰條例》以駕車行駛人行道開罰最高1,800元。貼文曝光後，大批騎士紛紛怒轟政府政策紙上談兵，自嘲「以後進待轉區得先學倒車入庫」。

洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

換季時節氣候潮濕悶熱，浴室牆角容易冒出惱人的黑斑霉菌。許多人洗完澡後習慣隨手沖洗牆面，但究竟該用「熱水」還是「冷水」才能徹底防霉？日本知名衛浴大廠TOTO日前接受日媒《grape》專訪指出，最後收尾必須使用「冷水」沖洗降溫才能壓制霉菌滋生。此外，不少人習慣開著浴室門通風，其實是造成霉菌孢子四處擴散的大地雷。

常戴帽子會禿頭？皮膚科醫師破除迷思： 這些「NG戴法」才傷毛囊

許多人習慣騎車戴安全帽、上班戴鴨舌帽，出門為了防曬更是一整天帽不離頭，直到洗頭時驚見排水孔滿地落髮，才懷疑是「頭髮被帽子活活悶壞」。對此，皮膚科專科醫師柯博桓破除迷思指出，戴帽子本身並不會直接導致禿頭或改變毛囊基因；若長期忽視頭皮衛生，帽子才會淪為誘發落髮的「隱形幫兇」。

影／華航A321neo新機周二起執飛沖繩、高松 今率先飛高雄-澎湖暖身

華信航空長期深耕國內市場，服務離島航線，以ATR72-600作為國內線主力機型，因應華航集團於南部的布局，將以A321neo B-18135新機投入高雄營運航線，華信航空今率先以這架新世代客機執飛高雄-澎湖航線。華航表示，集團重視高雄其他國際線發展，新機15日航機正式執飛高雄-沖繩，17日飛高雄-高松。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。