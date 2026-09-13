常戴帽子會禿頭？皮膚科醫師破除迷思： 這些「NG戴法」才傷毛囊

許多人習慣騎車戴安全帽、上班戴鴨舌帽，出門為了防曬更是一整天帽不離頭，直到洗頭時驚見排水孔滿地落髮，才懷疑是「頭髮被帽子活活悶壞」。對此，皮膚科專科醫師柯博桓破除迷思指出，戴帽子本身並不會直接導致禿頭或改變毛囊基因；若長期忽視頭皮衛生，帽子才會淪為誘發落髮的「隱形幫兇」。

柯博桓醫師在臉書粉專分析，頭髮生長關鍵在於頭皮底下的毛囊健康與基因遺傳，帽子僅接觸到外部髮絲與頭皮表層，並不存在將健康毛囊「悶死」的生理機制。然而，許多人在配戴過程中忽略透氣與衛生，使得頭皮長時間處於高溫潮濕的極端環境，進而衍生各類病理問題。

常見的傷髮問題主要來自不良的佩戴情境，例如選用材質厚重且密不透風的帽子，會將汗水、皮脂牢牢鎖在頭皮表面，形成溫熱潮濕的溫床，極易促使皮屑芽孢菌與各類雜菌爆發增殖，引發頭皮發癢、大量頭皮屑，甚至誘發嚴重毛囊炎，間接拖累毛囊健康。

除了環境悶熱，運動流汗後未及時清潔也是常見地雷。運動或烈日下頭皮大量排汗，若任由汗水混雜油脂與灰塵堵塞毛孔，又繼續悶在帽子裡磨擦，毛囊受到持續刺激，頭皮便容易冒出如紅腫痘痘般的毛囊炎病灶。

帽子尺寸挑選不當同樣會對髮根造成物理性損傷。若長期配戴過緊、帽緣勒出深痕的帽子，會沿著帽緣持續壓迫，長期的壓迫可能導致局部髮根變得脆弱、甚至造成外力性落髮，特別是在前額髮際線與兩側顳部等本身毛髮就較為纖細脆弱的區域，稀疏情況更為顯著。

此外，帽子內圈是吸收大量油脂、汗水與空氣懸浮微粒的集污區。許多人長達數個月未曾清洗帽子，每天戴帽形同將滿滿的陳年細菌反覆蓋回剛洗淨的頭皮上，對敏弱肌或油性頭皮者而言，是源源不絕的慢性發炎刺激源。

面對戴帽與護髮的平衡，醫師強調關鍵在於維持頭皮透氣乾爽、定期換洗帽體內襯，並挑選鬆緊適中的版型，如此便能避開絕大多數的頭皮困擾。然而，若頭皮已出現大範圍紅腫發炎、按壓疼痛，或是落髮量在短時間內異常激增，單靠更換帽子已無法改善，應盡早至皮膚科門診接受頭皮與毛囊檢測，及早對症下藥，才是保住頂上秀髮的根本之道。