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九成男性生殖器是彎的！名醫破除向上彎迷思：換姿勢女伴更舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿專科醫師陳昭安指出，高達九成男性陰莖皆有自然彎曲弧度，配合體位調整同樣能良好刺激敏感點。示意圖／Ingimage
泌尿專科醫師陳昭安指出，高達九成男性陰莖皆有自然彎曲弧度，配合體位調整同樣能良好刺激敏感點。示意圖／Ingimage

除了長度與粗細，許多男性對私密處的「彎曲角度」同樣深感焦慮，坊間更盛傳唯有「向上彎曲」的弧度才能帶給女伴高潮。對此，泌尿專科醫師陳昭安打破迷思指出，臨床上高達90%的男性陰莖勃起時皆帶有一定幅度的彎曲，完全筆直反而是極少數。醫師強調，彎曲型態純屬天生生理構造，與性能力高低並無絕對關聯；只要懂得靈活善用體位變換，無論往哪裡彎，都能達到絕佳的刺激效果，男性無須陷入不必要的角度焦慮。

陳昭安醫師在臉書粉專「迷你手術室 陳昭安醫師」發文分析，從人體解剖學來看，女性尿道長度約為4公分，尿道與膀胱交會處稱為「膀胱頸」，而膀胱頸往下對應到的陰道前壁區域，正是能誘發女性強烈快感的「G點」所在位置。

針對男性普遍存在的形狀焦慮，陳昭安指出，臨床觀察發現高達九成男性的陰莖在充血勃起時都會呈現彎曲狀態，型態涵蓋上彎、下彎、左偏或右偏等各種方向，真正如同尺一般完全筆直的男性僅佔少數。他強調，只要勃起時不伴隨劇烈疼痛或影響正常置入，各類方向的微彎均屬健康的正常生理現象，陰莖筆直與否完全不能作為評斷性能力強弱的指標。

面對「非上彎不可才能頂到G點」的網路傳言，陳昭安直言這純屬刻板印象與無謂的自我懷疑。他說明，男女親密接觸時角度是相對而非絕對的，只要善用肢體配合與體位轉換，任何角度都能轉化為刺激優勢：

下彎型態：若本身弧度朝下，行房時只要變換為後背體位（如背後式），或將女方身體稍微翻轉調整，原本朝下的弧度在相對視角中就會瞬間化為「向上頂觸」，同樣能精準觸碰並摩擦前壁G點。

左偏或右偏型態：若角度偏向左側或右側，在進出過程中只需配合角度稍微側身、傾斜骨盆或調整雙腿擺放位置，便能讓受力點自然貼合敏感帶。

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