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洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

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洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，浴室洗完澡後換氣應關閉門窗，避免濕氣與霉菌孢子擴散至其他居家空間。圖／Ingimage
專家提醒，浴室洗完澡後換氣應關閉門窗，避免濕氣與霉菌孢子擴散至其他居家空間。圖／Ingimage

換季時節氣候潮濕悶熱，浴室牆角容易冒出惱人的黑斑霉菌。許多人洗完澡後習慣隨手沖洗牆面，但究竟該用「熱水」還是「冷水」才能徹底防霉？日本知名衛浴大廠TOTO日前接受日媒《grape》專訪指出，最後收尾必須使用「冷水」沖洗降溫才能壓制霉菌滋生。此外，不少人習慣開著浴室門通風，其實是造成霉菌孢子四處擴散的大地雷。

據外媒報導，當浴室同時具備「溫度20～30°C」、「濕度70% 以上」以及「水垢、皂垢等皮脂養分」等三大條件時，霉菌便會以驚人速度爆發增殖。尤其在秋雨綿綿與颱風季，浴室極易蓄積夏季殘留的熱氣與濕氣，若缺乏正確護理，幾天內就會形成頑固黑斑。

為了從根本阻斷霉菌溫床，TOTO強調，每晚最後一位沐浴完畢的家庭成員，應確實執行以下四步驟：

一、沖洗殘留污垢：先用蓮蓬頭水流將牆面與地板上的殘留肥皂泡沫、皮脂與水垢徹底沖洗乾淨。

二、關鍵冷水降溫：收尾時務必切換至「冷水」，全面噴灑淋浴間壁面與地面；冷水能迅速帶走浴室內的環境高溫，直接破壞霉菌最愛的溫熱環境。

三、刮除多餘積水：使用玻璃刮水器或乾布，將壁面、地面及鏡面上的大片水珠迅速刮淨擦乾。

四、緊閉門窗開啟換氣扇：關閉浴室門窗，僅保留門板下方的進氣百葉孔暢通，並啟動換氣乾燥機運轉至少3小時以上。

許多人習慣洗完澡將浴室門大開，誤以為空氣對流較快，事實上，開啟浴室門運轉抽風機，會將浴室內的濃重濕氣與飄散的霉菌孢子直接抽入更衣間與客廳，導致室內反潮。正確做法是「關門抽風」，讓氣流透過門下氣孔形成穩定的單向負壓對流。

而清潔浴缸與磁磚壁面時，應選用柔軟海綿，切忌使用科技海綿（美耐皿海綿）、金屬鋼絲球或高研磨性清潔劑死命搓洗。細微的刮痕一旦形成，反而會讓水垢與霉菌更容易深陷孔隙，變得更加難以根除。

此外，市售除霉漂白劑若不慎與酸性清潔劑混合，會產生致命的氯氣等有毒氣體，且除霉劑長時間滯留於金屬水龍頭上易造成金屬氧化變色，噴灑後應依說明時限沖洗乾淨。

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