吃生魚片「心跳飆150」 肝硬化男染海洋弧菌不到1天敗血症亡

喜愛吃生魚片等未煮熟海鮮的民眾務必提高警覺，尤其是免疫力較差的族群，稍有不慎恐引發致命危機。急診專科醫師魏智偉日前在節目《健康好生活》中示警，臨床曾收治一名患有酒精性肝硬化的中年男子，半夜因突發畏寒且高燒至40度緊急送醫，當時患者心跳狂飆至每分鐘150下、陷入嚴重喘不過氣的敗血性休克狀態，經緊急送入加護病房搶救，未料病情急轉直下，不到24小時便宣告不治。後續血液培養報告出爐，證實該名患者正是感染了極度凶險的「海洋弧菌」。

魏智偉醫師指出，由於服務的醫院鄰近沿海地區，診間經常接觸到愛吃魚又習慣飲酒的民眾。該名患者本身長期飲酒罹患酒精性肝硬化，免疫力早已大幅衰退。發病當晚送至急診時，除了體溫飆破40度，並無咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，也沒有明顯腹痛，僅伴隨輕度腹瀉。

然而，患者外觀呈現極度呼吸急促，生理監測更顯示心率高達每分鐘150下。醫療團隊抽血檢查發現，其血液酸鹼值已失衡呈酸性，體內蓄積大量乳酸，顯示全身組織灌流不足，已進入嚴重的「敗血症」危急階段。患者隨即被轉入加護病房積極治療，遺憾的是其血壓仍持續雪崩式下滑，歷經緊急氣管內插管與多次心肺復甦術急救，仍在收治不到一天內不幸過世。

魏智偉醫師進一步說明，大眾過去普遍認為「海洋弧菌」（創傷弧菌）主要是由皮膚表面傷口接觸帶菌海水而遭侵入感染，但事實上，若生鮮食材遭受海洋弧菌污染，未經充分加熱直接生食下肚，同樣具備極高感染風險。

醫師特別提醒，免疫系統健康的民眾食用受污染食材通常不一定會發病，但對於糖尿病患、肝硬化患者以及慢性腎臟功能不全者而言，病菌極易突破黏膜屏障，直接經由血液循環迅速擴散至全身器官。一旦引發全身性敗血症或敗血性休克，常伴隨多重器官衰竭，臨床死亡率極高，常在數小時至一天內奪走性命。

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