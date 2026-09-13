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洗衣精用完先別慌 專家教廚房2神物急救法：低成本、取得容易

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議洗衣精臨時用完時，可利用廚房的小蘇打粉與白醋應急，但兩者切忌預先混合。圖／Ingimage
專家建議洗衣精臨時用完時，可利用廚房的小蘇打粉與白醋應急，但兩者切忌預先混合。圖／Ingimage

遇到家中洗衣精剛好用完的窘境，其實能透過廚房的常備用品充當救急神器。美國知名生活家事網站《Martha Stewart》指出，家中常見的小蘇打粉與白醋具備去除異味及輕度髒污的功效，能在無清潔劑時應急代打，不過專家嚴正提醒，兩者「絕不能預先混合」，擺放的位置也有學問。

據外媒報導，專家表示，面對髒污程度不嚴重的日常換洗衣物，小蘇打粉與白醋是極佳的天然替代方案，不僅取得容易、成本低廉，對多數常規衣料也相對溫和，能有效帶走汗臭與表層皮脂。

許多人習慣將兩者混在一起，但酸鹼提前反應會直接抵消清潔活性。正確做法是將「半杯小蘇打粉」直接撒入洗衣機內筒中，而「半杯白醋」則倒入專屬的洗劑投入盒（或柔軟精槽），讓機器在不同清洗階段依序注入。

投放完畢後，建議設定溫水依照常規洗程運轉，能讓去污與除臭效果達到最大化。若衣物領口或袖口有明顯斑塊，可取2大匙小蘇打粉加入少許清水調和成濃稠糊狀，直接塗抹在污垢處並輕輕搓揉，靜置15至30分鐘軟化髒污後，再投入機器洗滌。

除了小蘇打與白醋，若家中有備妥硼砂或洗滌鹼（碳酸鈉），也是應急時的強力去污法寶。呈現鹼性的硼砂特別擅長分解蛋白質污垢、黃色汗漬及水果色素，極為適合棉質衣物、童裝與抹布。使用時務必先將半杯硼砂以溫水完全攪拌溶解，再倒入內筒，洗程建議「額外增加一次清水漂洗」，防止未溶解的粉末結塊卡在纖維上。

而碳酸鈉去油力極強且帶有磨蝕性，是清洗工作服、圍裙及厚重毛巾的利器。同樣需先以溫水充分化開後倒入，若洗滌標籤允許，搭配熱水洗滌更能催化去油效果，並在烘乾前確認泡沫與鹼性物質已徹底洗淨。

廚房 位置 白醋 家教

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