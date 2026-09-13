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中信築「臺灣夢」 見證愛的循環

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
中信慈善基金會12日舉行「臺灣夢計畫」成果分享會，全台35個社區築夢基地、逾千人齊聚交流。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會12日舉行「臺灣夢計畫」成果分享會，全台35個社區築夢基地、逾千人齊聚交流。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會（中信慈善基金會）昨舉辦「臺灣夢計畫」成果分享會，全台卅五個社區築夢基地、逾千人齊聚交流，孩子們化身小小探險家，透過體驗展現扶助成果。曾經參與「臺灣夢計畫」的學長姐分享成長故事，見證愛的循環。

今年成果分享會以「航海」為主題，由孩子們探索四座依社區特色打造的食之島、藝之島、生態島和動之島，透過料理、音樂、書法、食農教育、舞蹈與武術等，體驗多元學習。

三位曾參與「臺灣夢計畫」的學長姐也分享自己的成長與蛻變。其中台北市久如社區的小芯，今年升上大一，國小畢業後持續回到基地陪伴弟弟、妹妹。三位孩子感謝志工支持與陪伴，也讓現場志工看見「陪伴」帶來的長遠改變。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，「臺灣夢計畫」不僅減輕偏鄉弱勢家庭的壓力，更讓孩童安心學習、勇敢築夢；特別感謝衛福部、地方政府與志工長期投入，不僅守護孩子平安成長，也啟動愛的循環，實踐「臺灣夢計畫」的精神。衛福部政務次長呂建德也肯定中信慈善基金會透過公私協力，把資源帶進偏鄉，看到孩子臉上的笑容就是最豐碩的成果。

此次成果分享會同步頒發「臺灣夢」年度績優社區獎。台北市久如社區獲「圓夢獎」、雲林縣五塊社區獲「築夢獎」，新北市福成社區、彰化縣大湖社區、南投縣營南社區及高雄市公舘社區獲「尋夢獎」。

中信 中國信託 社區 弱勢家庭

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