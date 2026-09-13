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葡萄牙數據共享 政府即時掌握叫車平台載客狀況

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
Bolt台灣區總經理曾憲竑認為，若能仿效葡萄牙的經驗，透過數據共享，車輛在哪個平台上有註冊、有開車，都可在第一時間連線給政府單位。聯合報系資料照
Bolt台灣區總經理曾憲竑認為，若能仿效葡萄牙的經驗，透過數據共享，車輛在哪個平台上有註冊、有開車，都可在第一時間連線給政府單位。聯合報系資料照

隨著叫車平台成為民眾日常，不少國家都開始思索是否要對行程進行規管。葡萄牙今年九月推行全新法規，藉由建立電子數據共享平台，要求叫車平台必須將行程數據共享給交通監管單位，讓政府單位能即時掌握叫車平台的車輛分布、司機駕駛時數及實際營運狀況，以杜絕疲勞駕駛、無牌非法載客或者跨平台違規。

回顧今年一月初台六十四司機丟包事件，一名溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，被林姓司機在台六十四線快速道路趕下車，隨後倒臥路邊，遭隨後經過的車輛輾斃身亡。由於該趟行程是司機由Bolt平台接單，重創Bolt車隊形象與營運。

Bolt台灣區總經理曾憲竑說，Bolt內部系統雖有顯示該趟行程並未完成，但因現有的ＧＰＳ技術無法區分高架與平面道路，這也限制了系統在第一時間辨識異常停車行為，加上司機並未詳細回報該行程狀況，Bolt第一時間也無從得知，這趟行程發生了這麼大的問題。

曾憲竑認為，若能仿效葡萄牙的經驗，透過數據共享，車輛在哪個平台上有註冊、有開車，都可在第一時間連線給政府單位，發生事故時，監管單位也可在第一時間了解詳細狀況。

曾憲竑也提到，按照台灣法規規定，台灣計程車司機靠行，只能加入一個車隊，不能同時加入多個車隊，但實務卻是許多計程車司機都會加入兩到三個車隊，造成監管上的困難，「有些車行會透過一九九九檢舉，運用非商業手段進行惡性競爭」。

曾憲竑也建議，交通主管機關應提供駕駛相關教育訓練，除了交通法規外，也應要有乘客互動、應對突發狀況與危機處理等層面的專業訓練。

Bolt 葡萄牙 平台 計程車

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