丟包乘客案凸顯管理漏洞 交通部拚年底前納管叫車平台

今年初發生多元計程車司機丟包乘客事件，導致乘客遭經過的四車輾斃身亡，震驚全台，平台、車隊、駕駛卻在事後互推責任，也凸顯多元計程車管理漏洞。交通部表示，未來會將所有叫車平台納管，變成計程車客運服務業，若乘客不幸出意外，叫車平台公司須面對處理，沒有推卸責任的理由。

至於何時會全面納管？交通部說，目前仍在與各平台公司溝通，力拚今年底前全面納管。

網路叫車平台雖然負責訂單媒合、車輛派遣、客服處理等工作，有實質介入運輸行為，然而根據現行規定，叫車平台卻被歸類為「資訊媒合」業者，而非交通運輸業者，導致駕駛、車隊與平台間的權利義務模糊，學者、職業駕駛工會都多次呼籲，應將平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，為改善叫車平台管理、監理原則，規畫納管平台，均作為計程車客運服務業，讓平台不再只是「資訊服務」的角色，也應納入車隊管理體系，與車隊共同承擔責任，避免「踢皮球」情況再發生。

胡迪琦表示，目前叫車平台仍屬地方政府管轄，未來納管後，交通部作為主管機關雖不能代地方政府管理，但可以查核，要求叫車平台公司提供派遣、出車等資料。

胡迪琦也提到，各平台公司並沒有排斥納管，只是有部分疑問，目前全力溝通中，力拚今年底前全面納管，屆時不願納管、提供資訊業者將以公路法，最高開罰二五○○萬元。

至於不少職業駕駛希望放寬現行「一車一隊」的規定，胡迪琦表示，根據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」第十六條規定，一輛計程車只能加入一個車隊，且車隊僅能與一個叫車平台合作。

胡迪琦強調，維持「一車一隊」的主因是為了防範消費糾紛及明確責任管理。若開放多車隊，當發生類似Bolt事件的行車事故、履約爭議或平台服務品質出問題時，恐導致平台業者互相推諉、甩鍋，行政監管將面臨極大挑戰。