東方美容外科與台灣美容外科醫學會強強聯手 16國專家重塑東方美學

第19屆東方美容外科醫學會（OSAPS）雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會（TSAPS），今起一連兩天在台北南港展覽館2館7樓舉行。這場以「Oriental Beauty Reset｜東方美學重塑」為主題的國際會議，吸引來自超過16個國家、800多位醫療相關人員參加，90位特邀講者登台，包括34位國際講者及56位台灣講者，現場交流熱絡。

今天一早，來自世界各地的美容外科醫師陸續抵達。有人在報到處確認議程，有人與久未見面的國際同業熱情握手，也有人停在台灣特色展示區前，拿起滷肉飯、小籠包與珍珠奶茶的介紹，感受這場國際醫學大會不一樣的台灣味。這場醫學會議，是台灣美容外科睽違十年後，再度迎接東方美容外科醫學會回到台灣的重要時刻。

上午開幕，總統賴清德、副總統蕭美琴及立法院長韓國瑜分別致賀電，向這場國際醫學盛會表達祝賀。衛福部長石崇良至現場致詞表示，大會匯聚來自世界各地的專家，共同討論美容醫學、整形外科、再生醫學、人工智慧與智慧醫療等重要議題。隨著醫療技術持續進步，美容醫學越來越普及，期待未來透過學術交流、訪問、培訓與研究，帶來更多合作機會。

現場除了台灣醫師，也可見來自北美洲、南美洲、亞洲及澳洲、紐西蘭的國際代表。東西方醫學專家在同一個會場相聚，從手術技術、臨床經驗到美學理念，展開跨國對話。擔任本次兩會聯合大會主席的整外醫師曹賜斌，在致詞時代表OSAPS與TSAPS，歡迎來自OSAPS十個國家及香港地區的代表，以及美國、澳洲、哥倫比亞、印度等地的大師級特邀講者。

「很高興大家來到台灣。」曹賜斌感謝石崇良、OSAPS秘書長Florencio Lucero醫師的指導，也向所有遠道而來的國際專家表達誠摯歡迎。

從東方美學出發，走向世界

曹賜斌表示，本次大會以「東方美學重塑」為主題，期待將國際美容醫學趨勢融入東方美學，讓傳統東方美學在新時代重新發展，成為符合國際潮流的現代東方美學。他指出，透過經典學術講座與臨床經驗傳承，大會將聚焦台灣美容外科的創新科技、特色技術與臨床亮點，向全世界分享台灣的醫療成就與貢獻。

「台灣有自己的醫療經驗，也有自己的美學特色。」曹賜斌強調，這次大會希望讓世界看見台灣美容醫學的專業實力，形成具有特色的「Taiwan Way」。

台灣美容外科醫學會理事長林孟羲則表示，OSAPS睽違十年再度回到台灣，這不只是國際盛會重返台灣，更是台灣美容醫學向世界展現實力的重要時刻。

本屆大會邀請四位國際重量級大師，包括新加坡Chin-Ho Wong、南韓Hong-Ki Lee、哥倫比亞Hugo Aguilar及澳洲Tim Papadopoulos，透過大師班深入解析眼整形、深層拉皮、臉頸年輕化及肋骨重塑等前沿技術。

林孟羲表示，大師們分享的不只是單一術式，更包括多年累積的解剖知識、臨床判斷與實戰經驗。這些專業交流，將使台灣成為國際美容外科的重要交流焦點。

首創台灣創新亮點論壇 讓世界看見台灣

本次大會特別安排首創的「台灣創新亮點特色醫療論壇」，完整展現台灣美容整形的亮點技術與醫學創新。曹賜斌與林孟羲共同表示，台灣是OSAPS創始會員之一，如今再次取得主辦權，代表國際醫界對台灣學術能量與籌辦能力的高度信任。

從東方族群獨特的外貌特徵，到現代美容醫學的技術發展，台灣醫師將透過學術發表與臨床經驗，向國際分享台灣的特色、經驗與貢獻。這場論壇也讓「Taiwan Way」不只停留在口號，而是透過醫學專業、臨床成果與國際交流，逐步建立台灣美容外科的國際辨識度。

優秀論文獲表揚 年輕醫師展現研究實力

開幕活動中，台灣美容外科醫學會頒發第二屆優秀論文獎，表揚在美容外科研究領域表現優異的醫師。第一名陳宏彰醫師，第二名黃書鴻醫師，第三名李俊達醫師；佳作則由黃志榕、吳政君、張長正、林彥斌、張惇皓及賴雅薇等6位醫師獲獎。

頒獎現場，獲獎醫師接受表揚，也為這場國際大會增添學術研究的亮點。對美容外科而言，技術進步來自臨床經驗，也來自持續研究與學術傳承。

八國AI翻譯 讓國際交流更自在

為了讓來自不同國家的醫師能夠更自在地交流，本次大會除採全英文議程外，更導入可支援八國語言的AI文字翻譯。當國際講者分享手術技術與臨床經驗時，與會者可以透過即時文字翻譯掌握內容，降低語言隔閡，也讓不同國家的醫療人員更容易參與討論。

AI科技的導入，與本次大會聚焦的人工智慧、智慧醫療議題相互呼應。從手術室裡的醫學創新，到會場中的即時翻譯，科技正逐步改變醫療專業交流的方式。

茄芷袋、滷肉飯與珍珠奶茶 台灣味成為會場亮點

學術交流之外，主辦單位也將台灣文化帶進國際會場。滷肉飯、小籠包、珍珠奶茶、豆花及台灣特色精品，成為現場受到矚目的台灣特色區。國際與會者在學術議程之間，停下腳步品嚐在地美食，也讓嚴謹的醫學會議多了一份輕鬆的人情味。

台灣美容外科醫學會虙秘書長葉麗靖表示，本次大會紀念袋以經典台灣茄芷袋為靈感，重新設計為紅黑配色，並搭配兼具實用性與科技感的智慧定位器。傳統茄芷袋與智慧定位器放在一起，正好呈現台灣美容醫學的發展方向：一方面立足自身文化與臨床經驗，另一方面也勇敢擁抱世界新知與科技。

「希望大家帶回的不只有醫學新知，更有一段溫暖的台灣記憶。」葉麗靖說。

從南港出發 走出台灣美容醫學的國際道路

兩天的聯合大會，安排完整且多元的學術議程，聚焦東方族群獨特的外貌特徵與美學理念，以及如何融入國際美容醫學趨勢。對台灣而言，這場大會的重要性不只在於參與人數與國際講者，更在於台灣醫師能夠站上國際舞台，分享自己的臨床經驗與創新成果。

對OSAPS而言，十年後再度回到台灣，也是一場跨越時間與國界的重聚。當國際專家在南港展覽館交流技術、分享經驗，台灣美容外科也正透過這場盛會，向世界傳遞屬於自己的專業聲音。

東方美學如何在新時代重新定義？台灣美容醫學如何走出自己的國際道路？答案，正從這兩天的學術交流與臨床對話中，逐步展開。而這一次，世界看見的不只是美容醫學的進步，也看見了台灣以專業、創新與人情味，走向國際的「Taiwan Way」。

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會今明二天盛大登場，是美容醫學界十年來最大盛會。圖／台灣美容外科醫學會提供

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會今明二天盛大登場，來自全球各地醫學相關人士參與這場美容外科國際醫學大會。圖／台灣美容外科醫學會提供

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會今起舉行，衛福部長石崇良歡迎來自世界各地的專家，共同討論美容醫學、整形外科、再生醫學等議題。圖／台灣美容外科醫學會提供

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會今明舉行，大會精心準備珍珠豆花等特色小吃。圖／台灣美容外科醫學提供

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會在台舉行，大會主席曹賜斌致詞，希望透過學術交流，將台灣的臨床經驗、創新科技與醫療特色分享給國際。圖／台灣美容外科醫學會提供

第19屆東方美容外科醫學會雙年會暨第32屆台灣美容外科醫學會今明二天盛大登場。圖／台灣美容外科醫學會提供