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桃機驚魂！持刀男闖國泰休息室挾持實習生 霹靂小組攻堅救人制伏惡徒

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室今天驚傳挾持人質案，1名男子疑因與他人發生糾紛，持水果刀闖入休息室，挾持1名實習生。警方獲報後迅速派員到場，經談判、勸導後掌握攻堅時機，由霹靂小組迅速進入現場制伏嫌犯，成功救出人質。記者季相儒／攝影
桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室今天驚傳挾持人質案，1名男子疑因與他人發生糾紛，持水果刀闖入休息室，挾持1名實習生。警方獲報後迅速派員到場，經談判、勸導後掌握攻堅時機，由霹靂小組迅速進入現場制伏嫌犯，成功救出人質。記者季相儒／攝影

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室今天驚傳挾持人質案，1名男子疑因與他人發生糾紛，持水果刀闖入休息室，挾持1名實習生。警方獲報後迅速派員到場，經談判、勸導後掌握攻堅時機，由霹靂小組迅速進入現場制伏嫌犯，成功救出人質。

據了解案發後警員率先趕抵現場，隨後刑事警察大隊及霹靂小組陸續到場支援，警方先與持刀男子溝通、勸導，約下午5時50分左右，待嫌犯態度出現動搖並露出空隙，霹靂小組立即把握時機展開攻堅，迅速進入休息室制伏嫌犯，順利將遭挾持的實習生救出。

遭挾持的實習生在過程中有受傷，但傷勢並不嚴重，現場危機也隨即解除。警方初步了解，嫌犯疑因發生糾紛而持刀闖入國泰航空員工休息室，詳細犯案動機及糾紛原因仍待進一步調查。

目前嫌犯已被警方帶往航空警察局刑事警察大隊接受偵訊，警方將進一步釐清案件經過、犯案動機及相關人員關係，後續依法究辦。

挾持 攻堅 桃機 國泰航空

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