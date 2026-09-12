中東戰事油價飆漲 下周一起國內汽、柴油各調漲0.7元及0.6元

台灣中油公司12日宣布，自14日凌晨零時起至9月20日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油表示，中東戰事升溫，原油供應與運輸風險大增，國際油價急遽上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B本周（9月7日至9月11日）之周均價為每桶115.61美元，較前周（8月31日至9月4日）周均價99.82美元，上漲15.79美元，新台幣對美元匯率升值0.126元，依油價公式計算漲幅為12.29%。

中油表示，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月14日至9月20日台灣中油公司各再吸收6.8元及8.7元，合計汽、柴油各共吸收10.5元及10.8元，國內汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元。

中油公司表示，2月28日至9月13日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約198.5億元。

中油表示，9月14日至9月20日國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。