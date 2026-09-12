台鐵平鎮臨時站通車最後一哩路 交通部完成履勘提13項改善事項

桃園鐵路地下化工程努力進行中，交通部今天完成台鐵平鎮臨時站履勘作業，提出13項需改善事項。其中有3項「營運前需改善事項」，需由鐵道局、台鐵公司及桃園市政府改善完成後提出報告，經交通部審核通過，力拚10月平鎮臨時站就能通車營運。

為紓解桃園鐵路地下化工程施工期間中壢車站運輸，達到分流及舒緩周邊交通的目的，在地下化完工前，設置平鎮臨時站，先行提供民眾提早使用。

平鎮臨時站建於中壢站及埔心站間，先前已經鐵道局及台鐵公司完成自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，確認已達營運要件，並於8月3日報請交通部派員履勘。交通部隨後於8月17日完成履勘形式審查、24日召開履勘前置會議，並於今天完成履勘作業，提出13項須改善事項。

交通部指出，「營運前須改善事項」包含站外轉乘設施缺失、月台層缺失及機電設施缺失3項。將函請鐵道局、台鐵公司及桃園市政府確認辦理完成改善後，將改善情形報部核准後，方得通車營運。

而「一般注意改善事項」則包含站外未規畫自行車停車格，及營運初期人員管制與疏導需求不易掌握等4項，將請鐵道局及台鐵公司依權責持續辦理改善，並自行列管。

至於「後續建議改善事項」共6項，包含月台研議增加通風功能，及樓梯較窄無上下行箭頭標示等，請鐵道局及台鐵公司依權責辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

交通部指出履勘作業包含綜合簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、綜合討論及總結會議。履勘模擬演練情境為平鎮臨時站第二月台，電梯發生故障，電梯內有一位坐輪椅的旅客需要協助；旅客上下樓梯發生推擠，導致一人在樓梯處受傷、一人掉落軌道；月台上另有旅客行動電源突然發生冒煙，旅客受到驚嚇之相關緊急應變措施，皆已順利完成。