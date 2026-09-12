快去加油！中油結束6連凍下周調漲 汽油漲0.7元、柴油漲0.6元

東北季風強度減弱，昨晚到今天上午大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶較明顯的降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風與太平洋高壓偏東風之間交會處產生的波動系統，來到台灣附近，並且往北調整，目前在東海一帶比較明顯，伴隨有對流系統發展，就在台灣東北方海域上，南側延伸到北台灣，伴隨的水氣造成。

2026-09-12 11:38