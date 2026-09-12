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快去加油！中油結束6連凍下周調漲 汽油漲0.7元、柴油漲0.6元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
下周一起，國內汽、柴油同步調漲，汽油每公升漲0.7元，柴油漲0.6元。圖／中油提供
下周一起，國內汽、柴油同步調漲，汽油每公升漲0.7元，柴油漲0.6元。圖／中油提供

結束六連凍！中油12日宣布，自14日凌晨零時起至9月20日午夜12時止，汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中東戰事升溫，原油供應與運輸風險大增，國際油價急遽上漲，中油指出，浮動油價調整原則調價指標7D3B本周（9月7日至9月11日）周均價為每桶115.61美元，較前周（8月31日至9月4日）周均價99.82美元，上漲15.79美元，新台幣對美元匯率升值0.126元，依油價公式計算漲幅為12.29%。

由於指標油價漲幅逾1成，中油吸收幅度也擴大。中油表示，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月14日至9月20日中油各再吸收6.8元及8.7元，合計汽、柴油各共吸收高達10.5元及10.8元的情況下，國內汽、柴油價格還是得各調漲0.7元及0.6元。

柴油 汽油 中油 油價

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