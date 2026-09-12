東北季風一波波！下周降雨熱區曝光 周四後中部以北日夜溫差恐達7度

東北季風一波接一波南下影響，雖然強度都不強，但仍會帶來水氣及微幅降溫。下周一到周三新一波東北季風報到，桃園以北及宜蘭地區將會有比較持續、長時間的降雨，尤其周二北北基宜四縣市會有局部較大雨勢。民眾關心的南海北側低壓帶發展，氣象署預估，熱帶系統仍會朝中南半島一帶前進，對台灣影響不大。

中央氣象署預報員王品翔表示，今明兩天受冷高壓正在出海影響，東北季風漸弱、轉吹偏東風，帶進來一些水氣，東半部雲量偏多、大台北地區也已經出現較明顯雨勢。

王品翔指出，未來一周天氣將分成明天、周一到周三及周四到周六3階段。明天環境上以偏東風為主，北北基及東半部一帶雲多，容易有零星降雨，其他地區則有午後局部短暫陣雨。

王品翔說，下周一到周三受新一波東北季風影響，桃園以北及宜蘭地區會有持續性降雨、雨時較長。尤其是下周二，北北基宜四縣市會有局部較大雨勢、花東零星降雨為主，午後南部地區及山區會有陣雨。

至於下周四至周六，由於東北季風再度減弱，回到吹偏東風環境，北部、東半部仍有零星雨，但整體降雨情形較為趨緩。午後南部地區及山區也有降雨狀況。

王品翔提醒，東北季風影響下，下周一至周三各地高溫呈現下降趨勢，從明天白天高溫33度一路下降到28度、29度左右。但當東北季風減弱後，中部以北高溫回升到32度、33度，夜晚清晨低溫仍可能僅有25度至27度，因此在下周四後，必須特別留意日夜溫差變化。