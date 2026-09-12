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肝癌治療完全無傷口！北榮「組織碎化術」 耗時半小時就能摘除小腫瘤

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
北榮「組織碎化超音波治療系統」自今年8月28日正式交機後，目前已完成3例50歲到75歲肝癌復發病人從體外精準碎化腫瘤。圖／北榮提供
北榮「組織碎化超音波治療系統」自今年8月28日正式交機後，目前已完成3例50歲到75歲肝癌復發病人從體外精準碎化腫瘤。圖／北榮提供

北榮「組織碎化超音波治療系統」自今年8月28日正式交機後，目前已完成3例50歲到75歲肝癌復發病人從體外精準碎化腫瘤，全程在無手術切口、無治療針穿刺的情況下順利完成治療，只要腫瘤大小3公分以下，手術時間僅需30分鐘，經醫師診斷合適就可以適用。

組織碎化術（Histotripsy）是一項創新的無創腫瘤治療技術，透過體外聚焦的高強度脈衝超音波，在即時影像導引下於腫瘤內形成「氣泡雲」，利用機械力量而非熱能，精準碎化腫瘤組織。不同於傳統射頻或微波消融利用高溫破壞腫瘤，組織碎化術不需依靠熱能進行治療，可避免熱能對鄰近組織及器官造成影響。

北榮醫學研究部主任黃怡翔說，這3名患者都是男性年齡約55至75歲，過去曾接受肝癌手術，最近出現復發，且腫瘤大小均接近組織碎化術適用的3公分上限，3個個案的腫瘤位置剛好靠近肝臟右側中心，周圍有門靜脈與肝靜脈交錯，甚至有的個案以前開過2次刀，腹腔內有沾黏，若再次進行手術，困難度會相當高，所以組織碎化術為他們提供了一個非常好的治療方式。

黃怡翔說，目前已經做過3例手術，做完手術當下，就會使用超音波對比劑確認組織碎化的範圍，影像都顯示非常漂亮、沒有問題，隔天也立刻安排磁振造影（MRI），確定3例的腫瘤都非常完美地處理掉，且隔天就返家，只有一例在術後稍微有些微疼痛，但隔天就完全改善了，而且病患的皮膚完全平整，沒有留下任何傷口痕跡。

黃怡翔表示，碎化術的麻醉步驟非常重要，患者必須接受全身麻醉，當儀器精準定位後，對呼吸起伏的要求非常嚴格，麻醉醫師必須具備極高技巧，控制呼吸讓橫膈膜維持平穩、避免劇烈晃動，通常是靠另一側肺部呼吸，讓治療側的橫膈膜盡量不動。

黃怡翔說，治療時間取決於腫瘤大小，前置準備、麻醉、超音波與儀器定位的時間會比較長，但實際執行組織碎化的時間大概只要20至25分鐘。

黃怡翔指出，此次接受治療的病人，腫瘤均緊鄰肝內重要大血管，正是傳統治療上較具挑戰性的部位。若採取外科手術，有時需要進行較大範圍的肝臟切除；若採取傳統熱消融，則須考量鄰近血管及膽道受到穿刺或熱傷害，以及大血管內血流帶走熱能、影響治療效果的可能。

黃怡翔說，目前此項技術美國FDA與台灣食藥署核准的適應症都在肝臟腫瘤，不過在臨床試驗部分，已經進展到胰臟，甚至腎臟腫瘤及未來的攝護腺，都是潛在的應用方向。

此次組織碎化治療系統由林堉璘宏泰公益信託慷慨捐贈，並提供50位病人的治療耗材，從設備正式交機到首週即順利完成3例治療，象徵公益支持已轉化為實際的病人照護。未來北榮將持續審慎評估適合病人，為肝腫瘤病人提供更多元且精準的治療選擇。

北榮 腫瘤 肝癌

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