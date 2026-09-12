響應失智症月 高醫偕科工館讓民眾「憶」起玩出大腦健康

響應9月國際失智症月，高醫今天攜手國立科學工藝博物館、高雄市失智症協會及失智共同照護中心等，舉辦「憶起來科工館玩」系列活動，透過遊戲、繪本、講座等讓民眾認識失智症。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫務秘書林俊祐致詞表示，失智症是一種疾病現象，不是正常老化，若出現相關警訊，應及早就醫接受評估與治療；高醫身為大學附設醫院及醫學中心，期盼透過跨域合作，讓民眾從一個問題開始認識失智，從日常習慣開始照顧大腦健康，並透過社區參與建立支持網絡。

高醫腦中風中心主任陳俊鴻表示，失智症照護不只需要醫療專業，也需要家庭及社區共同支持；高醫自民國107年成立失智共同照護中心以來，持續提供醫療診斷、照顧者諮詢及資源轉介，串聯醫療與社區力量，陪伴患者及家屬從疾病認識延伸至生活照護。

主辦單位指出，繪本故事及互動體驗讓參與者以較輕鬆方式接觸失智議題，也提供不同世代交流機會，希望透過醫療與社區合作，讓健康知識走出醫院、進入公共空間，使民眾更了解失智症，並從生活中實踐運動、交流及關心大腦健康等行動，共同打造健康且友善社區環境。

高醫失智共同照護中心表示，活動串聯醫療、社福、圖書館、法律、警政、學校及健康促進等不同領域，從失智症預防與辨識、長照服務、生命自主、防詐騙到生活安全等面向，提供民眾多元健康資訊；參與者可在遊戲與互動過程中學習相關知識，並將實用觀念帶回家庭。