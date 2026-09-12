喝酒傷不傷身基因早知道！肝基會高雄千人免費腹超 加篩酒精代謝基因

肝病防治學術基金會多年來推動「今年超了沒？」腹部超音波篩檢活動，免費提供民眾每年一次接受腹部超音波篩檢，及早發現肝癌。肝基會今天上午於高雄秀傳紀念醫院針對約800至1000位30歲以上民眾進行免費保肝篩檢，其中200位除接受腹部超音波篩檢外，另接受酒精代謝酶檢測，盼藉此提醒民眾，除要留意肝臟健康，也要遠離酒精帶來的健康危害。

肝基會指出，本次篩檢活動對象為高雄市路竹區民眾做免費肝病抽血、癌症指數篩檢及腹部超音波檢查並加值酒精代謝酶基因檢測，目的是要提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，避免酗酒造成身體的危害，希望協助檢查異常的民眾，回到醫療院所接受治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病的目的。秀傳體系南部院區消化系總監趙昭欽 、肝基會台南分會執行長牟聯瑞均到場協助。

肝基會執行總監黃婉瓊表示 ，肝基會本於照顧國人健康的使命，希望結合社會愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」，簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器。由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動，肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆病變時已不能積極治療，事前預防及篩檢工作非常重要。

肝基會肝病篩檢項目包括，B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C肝抗體、肝功能指數（GOT、GPT），癌症指數檢查包括：甲種胎兒蛋白（AFP）、CA19-9腫瘤標記、CEA腫瘤標，腹部超音波、酒精代謝酶基因檢驗 (乙醇去氫酶ADH1b、乙醛去氫酶ALDH2) 所有檢查完全免費，篩檢結果二週內將寄送至民眾手中，檢查異常者將依需求轉介醫院治療追蹤並對中低收入提供醫療協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康