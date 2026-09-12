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喝酒傷不傷身基因早知道！肝基會高雄千人免費腹超 加篩酒精代謝基因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肝基會及中國信託慈善基金會高雄市路竹區免費保肝抽血及腹超篩檢活動會場。圖／肝基會提供
肝基會及中國信託慈善基金會高雄市路竹區免費保肝抽血及腹超篩檢活動會場。圖／肝基會提供

肝病防治學術基金會多年來推動「今年超了沒？」腹部超音波篩檢活動，免費提供民眾每年一次接受腹部超音波篩檢，及早發現肝癌。肝基會今天上午於高雄秀傳紀念醫院針對約800至1000位30歲以上民眾進行免費保肝篩檢，其中200位除接受腹部超音波篩檢外，另接受酒精代謝酶檢測，盼藉此提醒民眾，除要留意肝臟健康，也要遠離酒精帶來的健康危害。

肝基會指出，本次篩檢活動對象為高雄市路竹區民眾做免費肝病抽血、癌症指數篩檢及腹部超音波檢查並加值酒精代謝酶基因檢測，目的是要提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，避免酗酒造成身體的危害，希望協助檢查異常的民眾，回到醫療院所接受治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病的目的。秀傳體系南部院區消化系總監趙昭欽 、肝基會台南分會執行長牟聯瑞均到場協助。

肝基會執行總監黃婉瓊表示 ，肝基會本於照顧國人健康的使命，希望結合社會愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」，簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器。由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動，肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆病變時已不能積極治療，事前預防及篩檢工作非常重要。

肝基會肝病篩檢項目包括，B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C肝抗體、肝功能指數（GOT、GPT），癌症指數檢查包括：甲種胎兒蛋白（AFP）、CA19-9腫瘤標記、CEA腫瘤標，腹部超音波、酒精代謝酶基因檢驗 (乙醇去氫酶ADH1b、乙醛去氫酶ALDH2) 所有檢查完全免費，篩檢結果二週內將寄送至民眾手中，檢查異常者將依需求轉介醫院治療追蹤並對中低收入提供醫療協助。

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