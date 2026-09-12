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揪早期癌症！新光醫院正子造影篩5萬名健檢民眾 揪出581例惡性腫瘤

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院指出，該院自2001年成立正子造影中心至今，已累計8萬例正子檢查，其中5萬1432例健檢民眾，篩出581例惡性腫瘤，檢出率約1.1%。圖／新光醫院提供
新光醫院指出，該院自2001年成立正子造影中心至今，已累計8萬例正子檢查，其中5萬1432例健檢民眾，篩出581例惡性腫瘤，檢出率約1.1%。圖／新光醫院提供

正子造影為高階影像學檢查儀器，可用於健檢民眾、癌症病人、阿茲海默篩檢等。新光醫院指出，該院自2001年成立正子造影中心至今，已累計8萬例正子檢查，其中5萬1432例健檢民眾，篩出581例惡性腫瘤，檢出率約1.1%，爭取早期發現、治療時機，其中以肺癌最高，占比約30%，其次為乳癌13%、大腸癌13%、甲狀腺癌12%，年齡集中於50至69歲族群。

新光醫院正子斷層造影檢查中心主任林聖哲表示，癌症在發展初期往往缺乏明顯徵兆，部分病灶甚至深藏於常規檢查不易察覺的死角，正子斷層造影機能透過觀察體內細胞的活動與代謝變化，在疾病尚未顯露臨床症狀前，協助醫療團隊找出潛在的異常病灶。若發現代謝異常，醫師再依個案狀況搭配電腦斷層、磁振造影、內視鏡或組織切片進行診斷，為患者爭取早期發現、早期治療黃金期。

林聖哲說明，除了癌症領域，腦部神經疾病的臨床應用上，新光醫院正子造影中心已完成42例腦部類澱粉蛋白正子斷層造影，能清楚觀察腦部是否有與阿茲海默症相關的異常蛋白質沉積，讓早期疑似患者得以儘早接受專業評估與治療。另外在攝護腺癌的復發追蹤與治療規畫上，正子造影中心已完成35例攝護腺癌全身正子造影，特別針對傳統影像難以察覺的復發病灶，提供明確的追蹤資訊。

許多民眾為及早發現癌症，於自費健檢時主動提出，想要接受比一般影像學檢查更高階的正子造影設備檢查，對此，林聖哲提醒，正子造影屬於高階輔助檢查，並非人人需要，亦無法完全取代常規篩檢，民眾應根據自身年齡、家族史、生活習慣與個人風險，與醫師討論最適切的健康方案，在關鍵時刻善用精準影像，為健康爭取最早的介入先機。

健檢 癌症 醫院

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