公私協力推交通安全 首屆「道安體驗營」中壢登場

交通部統計，今年1至6月全國交通事故死亡人數較2023年同期降幅達15%；其中兒少族群死亡人數降幅59.4%最為顯著。遠通電通響應交通部「交通安全月」，廣邀各單位組成「交通安全隊」延續推廣「停讓文化」。今天跨單位，於國道1號中壢服務區舉辦首屆「道安體驗營」，以「開車毋通趕，停讓保平安」為訴求，展現公私協力守護用路安全的決心。

首屆「道安體驗營」以「延續停讓文化及關懷交通弱勢族群（VIPS）」兩大主軸，採沉浸式體驗寓教於樂，打造「迷你實境道路」，讓孩童駕駛小型電動車學習「換位思考」，透過行經紅綠燈、斑馬線與 ETC 門架，體驗駕駛視角並理解減速、停讓與切勿隨意變換車道等防禦駕駛觀念；現場也與全鋒事業合作推出「大車視野盲區體驗」，讓道安觀念從小扎根。

交通部參事張舜清指出，全國汽機車數已達2,340萬輛超越總人口，其中機車便高達 1,460萬輛。因此，今年交通安全月除了以「守護機車安全」為主軸，攜手7大車商與逾 7,000家車行提供免費車健檢及無違規抽獎，同時「延續路口停讓文化」，呼籲用路人無論騎車或開車，都應建立路權與停讓觀念，將停讓內化為日常。

高速公路局局長陳文瑞說，今年配合交通部將「延續停讓文化」列入宣導主軸，連續第五年聯手遠通電收於國道服務區舉辦道安宣導活動，期盼各界踴躍倡導，提升台灣交通安全。

國道公路警察局局長顏旺盛表示，今年1至4月國道因「分心駕駛」致死者約占總死亡人數近半，提醒駕駛人務必專注路況、保持安全距離；事故發生時，更應牢記「人先安全，再處理事故」，避免二次事故。同時強調「輔助駕駛不等於自動駕駛」，駕駛仍須全程保持警覺；酒駕、毒駕更是不可觸碰的紅線。

遠通電收總經理張永昌強調，公司長期配合高公局執行國道電子收費服務，深刻體會到國家重要交通建設與安全防線，必須仰賴政府與企業落實「公私夥伴關係（PPP）」。本次活動除了響應交通部與高公局等公部門，亦號召遠創uTagGo、南仁湖、新安東京海上產險及全鋒事業等民間企業響應，共同展現以「非商業性 PPP」守護 VIPS 弱勢交通族群的決心。

遠通電收指出，未來將持續秉持「人本交通」初衷，發揮企業ESG影響力，串聯公部門與民間企業力量，落實守護交通弱勢（VIPS）的承諾，陪伴大小朋友安心出門、平安回家。